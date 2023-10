Ohne Lionel Messi geht nichts bei Inter Miami. Die Fans bekommen jetzt Gutscheine für ihre Tickets.

Lionel Messi hat Inter Miami am Mittwoch (Ortszeit) auch im Auswärtsspiel bei Chicago Fire gefehlt, die Fans in Chicago wurden dafür finanziell entschädigt. Weil der argentinische Weltmeister, dem aktuell eine alte Narbe zu schaffen macht, nicht am Feld stand, konnte ein bezahltes Einzelticket für einen Gutschein über 50 US-Dollar eingetauscht werden.

Gutschrift auch für Dauerkarten-Inhaber

"Wir verstehen, dass viele unserer Fans vielleicht enttäuscht wären, wenn sie nicht die Chance bekommen, ihn (Messi) zu sehen", begründete der Club Chicago Fire die Aktion auf seiner Website. Dauerkarten-Inhaber konnten das Saisonticket gegen eine Gutschrift in Höhe von 250 US-Dollar für die kommende Spielzeit gegenrechnen.

Für das Spiel im Soldier Field waren 61.000 Eintrittskarten verkauft worden. Miami verlor schließlich mit 1:4 und befindet sich in der Tabelle der Eastern Conference aktuell nur am 14. von 15 Plätzen. Der 36-jährige Messi verpasste bereits fünf der vergangenen sechs Spiele.