"Wichtiges Zeichen": Sportminister Babler besucht Olympia-Athleten
© ÖOC/Michael Meindl

Winterspiele

"Wichtiges Zeichen": Sportminister Babler besucht Olympia-Athleten

27.01.26, 14:15
Teilen

Auch Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler stattete der Olympia-Einkleidung des ÖOC im Vienna Marriott Hotel eine Besuch ab und plauderte dabei unter anderem mit Olympiasiegerin und Snowboard-Ass Anna Gasser.

"Olympische Spiele sind das größte Fest des Sports und das Ziel, auf das unsere Sportler:innen jahrelang hinarbeiten. Es ist beeindruckend, mit wie viel Disziplin und Professionalität sie sich auf diesen Moment vorbereiten", so der SPÖ-Politiker vor Ort.

Zudem schwärmte Babler von ÖSV-Stars: "Für mich sind unsere Olympia-Teilnehmer:innen weit mehr als Medaillenhoffnungen: Sie sind Botschafter:innen unseres Landes und Vorbilder für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Olympia zeigt uns, was möglich ist, wenn man mit Leidenschaft und Fairness für ein gemeinsames Ganzes eintritt."

© ÖOC/Michael Meindl

Vereidigung von Van der Bellen am Mittwoch

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer zeigte sich sehr erfreut: "Der Besuch von Vizekanzler Andreas Babler bei der Einkleidung ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die erbrachten Leistungen unserer Olympia-Athlet:innen."

Am Tag davor wurde die Kleidung der Olympia-Stars offiziell vorgestellt, am Tag danach vereidigt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Olympic Team Austria in der Hofburg offiziell.

