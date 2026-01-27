"Wichtiges Zeichen": Sportminister Babler besucht Olympia-Athleten

Auch Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler stattete der Olympia-Einkleidung des ÖOC im Vienna Marriott Hotel eine Besuch ab und plauderte dabei unter anderem mit Olympiasiegerin und Snowboard-Ass Anna Gasser.
"Olympische Spiele sind das größte Fest des Sports und das Ziel, auf das unsere Sportler:innen jahrelang hinarbeiten. Es ist beeindruckend, mit wie viel Disziplin und Professionalität sie sich auf diesen Moment vorbereiten", so der SPÖ-Politiker vor Ort.
Zudem schwärmte Babler von ÖSV-Stars: "Für mich sind unsere Olympia-Teilnehmer:innen weit mehr als Medaillenhoffnungen: Sie sind Botschafter:innen unseres Landes und Vorbilder für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Olympia zeigt uns, was möglich ist, wenn man mit Leidenschaft und Fairness für ein gemeinsames Ganzes eintritt."
Vereidigung von Van der Bellen am Mittwoch
ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer zeigte sich sehr erfreut: "Der Besuch von Vizekanzler Andreas Babler bei der Einkleidung ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die erbrachten Leistungen unserer Olympia-Athlet:innen."
Am Tag davor wurde die Kleidung der Olympia-Stars offiziell vorgestellt, am Tag danach vereidigt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Olympic Team Austria in der Hofburg offiziell.