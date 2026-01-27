Lindsey Vonn über große Hintern: "Je mehr Masse, umso schneller bin ich"

Vor Olympia spricht der US-Superstar einmal mehr Klartext.

Bei den Spielen in Cortina wird die US-Ski-Ikone die älteste alpine Starterin aller Zeiten. Und Vonn macht klar: Alter? Kein Nachteil! Im „People“-Interview spricht sie offen wie nie über ihren Olympia-Körper. Fünf Kilo mehr – und stolz darauf! „Große Hintern sind immer in“, sagt Vonn lachend. Der Grund: Muskeln! „Skifahren ist ein Schwerkraft-Sport. Je mehr Masse, desto schneller bin ich.“

Nach stressbedingtem Gewichtsverlust habe sie hart daran gearbeitet, wieder zuzulegen. Ihre Botschaft: Stolz auf den eigenen Körper sein! „Ich muss stark sein – und ich bin genauso stark wie früher. Vielleicht sogar stärker.“

Möglich machte das Comeback eine Knie-OP 2024. Plötzlich keine Schmerzen mehr. „Ich konnte alles machen – das war elektrisierend.“ Denn ihr Abschied damals tat weh: „Ich bin humpelnd abgetreten.“ Jetzt bekommt Vonn ihre letzte Chance. Olympia. Cortina. Und ein Abgang in Bestform.