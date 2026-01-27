Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Abschieds-Bombe: Kitz-König Feller sagt Goodbye
Planai-Riesentorlauf

Abschieds-Bombe: Kitz-König Feller sagt Goodbye

27.01.26, 11:20
Am Sonntag feierte Manuel Feller mit dem Slalom-Sieg in Kitzbühel, seinem Heimrennen, den vermutlich größten Erfolg seiner Karriere. Nur zwei Tage später kündigt der 33-Jährige nun seinen Abschied an - Schladming wird sein letztes Mal!

In seiner bisherigen Laufbahn wurde Feller sieben Mal Erster, allesamt im Slalom. Im Riesentorlauf  blieb ihm der erste Platz bislang verwehrt, immerhin viermal wurde er Zweiter, dreimal Dritter.

In Schladming bekommt er heute Dienstag (17.45 Uhr/live im ORFOE24-Liveticker) beim Nightrace seine nächste Chance auf einen vollen Riesenslalom-Erfolg. Allerdings bekommt er auch seine letzte Chance. Denn Feller kündigte seinen Abschied an. Er möchte keinen Riesentorlauf mehr fahren.

Gibt es den Rücktritt vom Rücktritt?

Stattdessen konzentriert sich der Inhaber einer halben goldenen Gams - er zerschrottete seine Trophäe bei exzessivem Jubel - nur noch auf seine Paradedisziplin Slalom.

Feller
"Was gäbe es für einen schöneren Ort als Schladming?", sagte Feller bei der Verkündung. Es ist allerdings nicht sein erstes Ende. Bereits im März 2025 verkündete er den RTL-Hammer, nur um im Sommer zurückzurudern.

In Sölden schied er allerdings aus, in den USA trat er erst gar nicht an und in Val d'Isere und Adelboden schaffte er es ebenfalls nicht in den 2. Durchgang. Ein Fokus auf den Slalom soll dort nun weitere Erfolge bringen.

