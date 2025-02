× Robbie Williams: „Nächstes Jahr beim Super Bowl“

Kendrick Lamar brach mit seiner Super Bowl Show alle Rekorde. 2026 will Robbie Williams in seine Fußstapfen treten. Laut Schwerz-Tweet laufen auch schon die Verhandlungen. Nach Wien und Klagenfurt kommt er fix.

„OMG. Ich wurde gerade gefragt, ob ich nächstes Jahr die Halbzeitshow beim Super Bowl machen werde. Ich fühle mich sehr geehrt, Leute. Danke“ Robbie Williams zeigt sich pünktlich zu seinem 51. Geburtstag (13. Februar) wieder als großer Scherzkeks. Mit einer witzigen Botschaft auf X (vormals Twitter) bringt er sich für das wichtigste Konzert, das 2026 auf amerikanischem Boden abgehalten wird, ins Gespräch. Ein Spaß, der auf X bereits über 4,7 Millionen Mal angezeigt wurde und mit dem Robbie seine großen Kino-Flop konterkariert. Mit der affigen Bio „Better Man“ wollte er ja endlich den US-Markt knacken, und spielte dann nicht einmal 2 Millionen Dollar ein. Die größte Kino-Pleite des Jahres.

OMG. I’ve just been asked to do next year’s halftime at the Super Bowl. So honoured guys. Thank you ????????❤️ — Robbie Williams (@robbiewilliams) February 12, 2025

Besser läuft’s im Pop. Mit seiner Jubiläumstournee „XXV“, die 2023 auch je zwei Mal in der Wiener Stadthalle und in Schladming stoppte, spielte Robbie satte 90 Millionen Euro ein. Also 1,7 Millionen Euro pro Woche. Robbie zahlte sich dafür 25 Millionen Euro aus und spendete über 280.000 Euro an diverse Charity-Organisationen.

Auch heuer wird er wieder groß abkassieren. Am 31. Mai startet in Edinburgh die neue Tournee „Live 2025“, mit der er am 12. Juli auch im Wiener Ernst Happel Stadion (ausverkauft) und am 14. September im Wörthersee Stadion von Klagenfurt (Restkarten bei Ticket24.at) stoppt. „Das werden die besten Konzerte eures Lebens!