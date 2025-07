Robbie Williams lädt blinde Austro-Sängerin zum Meet & Greet

Das Robbie Williams Konzert im Wiener Ernst Happel Stadion wurde für die 19-jährige Sofia Reyna zum unvergesslichen Highlight

Nach einigen Nachwuchswettbewerben in ihrer Heimat hat die gebürtige Burgenländerin Sofia Reyna vor kurzem ihre Debutsingle "Going under" veröffentlicht. Dazu wurde für die 19-jährige, blinde Sängerin von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen extra ein Label gegründet (HGBS). Der Song landete über Umwegen bei Jerry Meehan, dem Bassisten von Robbie Williams und er lud sie in sein Studio nach London ein.

Dort wurde dann die aktuelle Single "Angel" produziert. Ursprünglich als Solonummer geplant, kam bald die Idee auf diese Ballade als Duett aufzunehmen. Jerry lud dazu noch diverse Gastmusikern ein, die wie das Who-is-who der Musikbranche klingen. So ist der Gitarrist des Songs Ex-Oasis und Black Crowes-Gitarrist Paul Stacey. Außerdem spielt der aktuelle Robbie Williams-Gitarrist Tom Longworth ebenso mit wie Drummer Ian Thomas, der bereits mit Paul McCartney, Mick Jagger, Michael Jackson, Elton John etc gespielt hat!

Mit diesen Superstars entstand ein toller Song, der letzten Freitag erschienen ist. Letzten Samstag lud dann sogar Robbie himself Sofia zu seinem Konzert ein und gratulierte ihr zu "Angel".