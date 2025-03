Fans in Sorge um Kate Moss: Ist sie hier auf Drogen?

Ein merkwürdiges Video von Supermodel Kate Moss (51) sorgt derzeit für Wirbel im Netz. Aufnahmen von der Paris Fashion Week zeigen sie in der ersten Reihe – doch ihr Verhalten lässt Fans rätseln.

Mit weit aufgerissenen Augen, hektischen Bewegungen und ständigem Hin- und Herrutschen auf dem Stuhl wirkt sie auffällig unruhig. Das virale TikTok-Video löst hitzige Diskussionen aus. Drogen oder Angstzustände? Fans spekulieren über Moss' Zustand. In den Kommentaren überschlagen sich die Theorien. Einige User mutmaßen, dass Drogen im Spiel sein könnten. Anspielungen auf frühere Skandale des Models häufen sich: „In Paris hat es wohl geschneit“, schreibt ein Nutzer – eine deutliche Anspielung auf Kokain. Ein anderer kommentiert: „Ich dachte, das Video läuft in doppelter Geschwindigkeit. Was ist mit Kate los?“

Doch es gibt auch Stimmen, die Moss in Schutz nehmen. Einige Fans verweisen darauf, dass sie sich schon immer etwas ungewöhnlich bewegt habe. „Sie ist einfach so. Ich habe sie oft posieren sehen – das sieht immer etwas seltsam aus“, schreibt eine Userin. Eine andere vermutet eine harmlose Ursache: „Vielleicht sind es einfach rutschige Netzstrümpfe.“ Kate Moss war nicht allein in Paris. Ihre 22-jährige Tochter Lila lief für renommierte Designer über den Laufsteg. Das Mutter-Tochter-Duo soll im Hotel Ritz gewohnt haben.

Die britische Mode-Ikone stand in ihrer Karriere schon mehrfach im Fokus von Drogenskandalen. Besonders berüchtigt war der Vorfall in den 2000er-Jahren, als ihr damaliger Freund Pete Doherty in eine Drogenrazzia verwickelt wurde. Moss begab sich daraufhin in eine Entzugsklinik. Ob ihre auffälligen Bewegungen bei der Fashion Week auf gesundheitliche Probleme, Nervosität oder schlicht ihre übliche Körpersprache zurückzuführen sind, bleibt offen. Doch eines ist sicher: Kate Moss sorgt auch mit 51 Jahren noch für Schlagzeilen.