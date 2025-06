Ein Blick in Supermodel Linda Evangelistas Loft in New York City

Das ist purer Luxus: Supermodel Linda Evangelista hat in New York ein schickes Penthouse eingerichtet.

Ein Supermodel wohnt auch in einem Superhome: So eines hat Linda Evangelista (60) sich in Manhattan geschaffen, als sie sich ihr loftartiges Penthouse in West-Chelsea eingerichtet hat. Gekauft hat sie die Immobilie, die sich in einem zum Wohnhaus umfunktionierten Möbellager aus dem 19. Jahrhundert befindet, bereits im Jahr 2001. Neben der erstklassigen Lage sprach auch der coole Industrial Chic des Apartments dafür, sich hier niederzulassen.

Organische Formen und weiche Stoffe schaffen Gemütlichkeit. © HGM-Press ×

Rohe Eleganz

Lässige Ziegelwände und weiß gestrichene Rohre erzeugen neben polierten Betonböden und vier Meter hohen Decken mit Oberlichtern einen rohen Charme, den man nur selten findet. Dazu sorgt ein Kamin für eine gemütliche Atmosphäre. Die weiten, ineinander übergehenden Wohnräume ermöglichen ein entspanntes Familienleben und sind wie geschaffen für die Kanadierin, die einen 18-jährigen Sohn aus ihrer Beziehung mit dem französischen Milliardär François-Henri Pinault hat.

Maßgeschneidert

Bei der reduzierten Einrichtung des 374 m2 großen Lofts erfüllte Evangelista sich einen Wunsch und ließ für den begehbaren Kleiderschrank des Hauptschlafzimmers sechs maßgefertigte Einbauschränke zimmern, die vom Boden bis zur Decke reichen. Neben ihrem persönlichen Reich gibt es in der Luxus-Wohnung drei weitere Schlafzimmer und zwei Bäder.

Aufgeräumt und funktional: Das Badezimmer ist auf das Wesentliche reduziert. © HGM-Press ×

Zu den originalen Details des alten Gebäudes hat Linda Möbel mit sanften Kurven kombiniert und so für Wohnlichkeit gesorgt. Weiche Teppiche, kuschelige Polsterund warme Holzelemente bringen Lebendigkeit in die Räume, ein Spiel aus hellen und dunklen Elementen erzeugt Spannung.

Sonnendeck

Ein weiteres Highlight des Penthouses ist die Dachterrasse mit einem tollen Blick auf die Stadt. Auf 232 m2 Fläche findet man hier oben reichlich Platz zum Entspannen, Feiern und natürlich zum Grillen. Vom BBQ-Grill über den beschatteten Essbereich und gemütliche Lounges bis zu bequemen Liegestühlen ist alles da, was man brauchen kann.

Lindas Oase über den Dächern. © HGM-Press ×

Abschied vom Traumloft

Nach über 20 Jahren in dem New Yorker Edel-Apartment findet Linda Evangelista aber, dass es Zeit ist, ihre Zelte an einem anderen Ort aufzuschlagen und verkauft das stylishe Loft. Für die Summe von 8,19 Millionen Dollar (rund 7,2 Millionen Euro) ist es jetzt auf dem Markt. Eigentlich ein Schnäppchen, wie Makler Steve Gold laut der New York Post betont, denn in der Nachbarschaft wurden vergleichbare Immobilien schon für höhere Quadratmeterpreise verkauft. Er lockt potenzielle Käufer: „Da ist eine seltene Gelegenheit.“ Nicht nur wegen des Preises, sondern auch wegen des authentischen Chics, den man nicht oft findet.