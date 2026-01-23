NFL-Showdown: Wer löst das Ticket für die Super Bowl?

Quarterback-Sorgen in Denver: Die Broncos müssen im AFC-Finale gegen die Patriots auf Bo Nix verzichten. In der NFC brennt Seattle auf das Duell mit den Rams.

Die NFL biegt auf die Zielgerade ein! Am Sonntag steigen die Conference-Championship-Partien – die letzte Hürde vor der Super Bowl LX am 8. Februar. In Denver empfangen die Broncos den wiedererstarkten Rekordchampion aus New England (21:00 Uhr/live RTL & Sport24-Liveticker). Direkt im Anschluss (Montag, 00:30 Uhr) kommt es im NFC-Kracher zum Gipfeltreffen zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams.

Denver-Lazarett: Bitteres Aus für Bo Nix

Im "Mile High Stadium" treffen die zwei Giganten der AFC aufeinander, doch die Vorzeichen für Denver haben sich drastisch verschlechtert. Quarterback-Hoffnung Bo Nix (25) fehlt verletzungsbedingt (Knöchelbruch). Damit platzt das mit Spannung erwartete Duell der beiden 2024er-Draft-Picks gegen New England-Star Drake Maye.

Anstelle von Nix muss nun Ersatzmann Jarrett Stidham die Kohlen aus dem Feuer holen – ausgerechnet gegen sein Ex-Team. „Ich werde für die Burschen mein Bestes geben“, verspricht Stidham, der bisher kaum Spielpraxis als Starter sammelte. Viel wird also an der bärenstarken Broncos-Defensive hängen, die gegen die unter Mike Vrabel erstarkten Patriots Schwerstarbeit leisten muss.

NFC-Krimi: Seahawks vs. Rams

Auch in der National Football Conference (NFC) ist Hochspannung garantiert. Rams-Quarterback Matthew Stafford, der heuer erneut als MVP-Kandidat gehandelt wird, muss mit seiner Truppe in den "Hexenkessel" von Seattle. Die Seahawks gelten nach ihrer 41:6-Machtdemonstration gegen San Francisco zwar als leichter Favorit, doch die Duelle mit den Rams waren im Grunddurchgang stets hauchdünne Angelegenheiten. Für viele Experten ist dieses Duell das "vorgezogene Finale".