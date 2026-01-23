Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
bo nix
© getty

Aus für Bo Nix

NFL-Showdown: Wer löst das Ticket für die Super Bowl?

23.01.26, 18:24
Teilen

Quarterback-Sorgen in Denver: Die Broncos müssen im AFC-Finale gegen die Patriots auf Bo Nix verzichten. In der NFC brennt Seattle auf das Duell mit den Rams.

Die NFL biegt auf die Zielgerade ein! Am Sonntag steigen die Conference-Championship-Partien – die letzte Hürde vor der Super Bowl LX am 8. Februar. In Denver empfangen die Broncos den wiedererstarkten Rekordchampion aus New England (21:00 Uhr/live RTL & Sport24-Liveticker). Direkt im Anschluss (Montag, 00:30 Uhr) kommt es im NFC-Kracher zum Gipfeltreffen zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams.

Denver-Lazarett: Bitteres Aus für Bo Nix

Im "Mile High Stadium" treffen die zwei Giganten der AFC aufeinander, doch die Vorzeichen für Denver haben sich drastisch verschlechtert. Quarterback-Hoffnung Bo Nix (25) fehlt verletzungsbedingt (Knöchelbruch). Damit platzt das mit Spannung erwartete Duell der beiden 2024er-Draft-Picks gegen New England-Star Drake Maye.

Anstelle von Nix muss nun Ersatzmann Jarrett Stidham die Kohlen aus dem Feuer holen – ausgerechnet gegen sein Ex-Team. „Ich werde für die Burschen mein Bestes geben“, verspricht Stidham, der bisher kaum Spielpraxis als Starter sammelte. Viel wird also an der bärenstarken Broncos-Defensive hängen, die gegen die unter Mike Vrabel erstarkten Patriots Schwerstarbeit leisten muss.

NFC-Krimi: Seahawks vs. Rams

Auch in der National Football Conference (NFC) ist Hochspannung garantiert. Rams-Quarterback Matthew Stafford, der heuer erneut als MVP-Kandidat gehandelt wird, muss mit seiner Truppe in den "Hexenkessel" von Seattle. Die Seahawks gelten nach ihrer 41:6-Machtdemonstration gegen San Francisco zwar als leichter Favorit, doch die Duelle mit den Rams waren im Grunddurchgang stets hauchdünne Angelegenheiten. Für viele Experten ist dieses Duell das "vorgezogene Finale".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden