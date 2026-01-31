Wird verkauft: SO viel ist Benito Mussolinis einstige Villa wert

Einst verbrachte hier der italienische, faschistische Diktator Benito Mussolini seine Urlaube - in seiner Residenz nahe San Marino. Diese bescheidene Villa wird nun verkauft - jetzt gilt, wer mehr bietet, gewinnt.

Für den Kauf der Villa Mussolini in Riccione sind drei Angebote eingegangen. Neben der Stadt Riccione beteiligen sich zwei private Gesellschaften an dem Bieterverfahren, darunter die Immobiliengesellschaft "David 2 Srl". Die Villa gehört derzeit der Stiftung Cassa di Risparmio di Rimini (Carim). Eine Entscheidung über die Angebote wird erst im Mai getroffen.

Mussolinis Bleibe

Das Gebäude hatte dem italienischen Diktator Benito Mussolini zwischen 1934 und 1943 als Sommerresidenz gedient.

Angebot von 2,3 Millionen Euro

Nach Medienberichten soll David 2 Srl, die dem 74-jährigen Unternehmer und ehemaligen Abgeordneten der neofaschistischen Partei MSI (Movimento Sociale Italiano) Massimo Massano zugerechnet wird, ein Angebot von rund 2,3 Millionen Euro abgegeben haben. Das Angebot ist wesentlich höher als jenes der Stadt Riccione, das bei etwa 1,2 Millionen Euro liegen soll. Eine weiteres Offert kam von der Gesellschaft Piada Riccionese.

Immobilie diente Mussolini als Sommerresidenz

Die Stiftung Carim erklärte, dass bei der Bewertung nicht ausschließlich der Kaufpreis, sondern auch die eingereichten Nutzungskonzepte berücksichtigt werden. Für die Villa besteht eine Auflage, wonach sie weiterhin für kulturelle und öffentliche Zwecke genutzt werden muss. Die Immobilie war im Jahr 1890 als Villa Margherita erbaut worden.

Villa wechselte Eientümer mehrmals

Nach dem Fall des Faschismus ging die Villa in Staatseigentum über. Nach Jahren des Verfalls wurde sie 1997 an die Stiftung Carim übertragen und schließlich 2005, nach einer vom Gemeinderat unterstützten Restaurierung, der Stadt als Ausstellungsraum zurückgegeben.

Sie trägt den Namen einer Pizza

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Kontroversen über die Entscheidung der Stadtverwaltung, die ursprüngliche Bezeichnung "Villa Margherita" aufzugeben und das Gebäude offiziell in "Villa Mussolini" umzubenennen. Im Juli 2020 wurde eine Petition auf Change.org gestartet, in der die Stadt aufgefordert wurde, den alten Namen wiederherzustellen.