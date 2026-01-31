Alles zu oe24VIP
UNO-Generalsekretär António Guterres
© APA/AFP/KHALED DESOUKI

Guterres warnt

"Finanzieller Kollaps" - UN steht kurz vor der Pleite

31.01.26, 08:37
Den Vereinten Nationen droht nach Worten von Generalsekretär Antonio Guterres der Konkurs.  

Die Organisation stehe vor dem "unmittelbaren finanziellen Kollaps", warnte Guterres in einem Brief an die Mitgliedsstaaten, den die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte. Als Gründe nannte er ausstehende Beitragszahlungen und eine Haushaltsregel, die die Rückgabe nicht ausgegebener Gelder vorschreibe.

"Die Krise vertieft sich, bedroht die Umsetzung von Programmen und riskiert den finanziellen Kollaps", hieß es in dem Schreiben vom 28. Jänner weiter. Die Lage werde sich in naher Zukunft weiter verschlechtern. Ein UN-Sprecher nahm auf Anfrage zunächst nicht Stellung.

