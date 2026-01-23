Alles zu oe24VIP
KTM verlässt Pierers "House of Brands" in Munderfing

23.01.26, 09:32 | Aktualisiert: 23.01.26, 10:57
Teilen

Verwaltung wechselt aus Spargründen nach Mattighofen.

Munderfing. Der Motorradhersteller KTM verlässt das "House of Brands" in Munderfing, in dem die Verwaltung und das Management untergebracht sind. Der Mietvertrag mit der Welser MR Immoreal des früheren KTM-Chefs Stefan Pierer wurde gekündigt. Aus dem Unternehmen wurde ein Medienbericht von Freitag bestätigt. Auszugsgrund ist der Sparzwang, den KTM wegen des Sanierungsverfahren hat.

Die Mitarbeiter, die bisher im House of Brands tätig waren, sollen in die Zentrale nach Mattighofen übersiedeln. Die Produktion von KTM in Munderfing bleibe davon aber unberührt, hieß es.

