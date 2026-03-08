Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schneeschuhwanderer

Drama

Wintersportler von Lawine erfasst und getötet

08.03.26, 13:37 | Aktualisiert: 08.03.26, 14:37
Teilen

Für das verschüttete Opfer kam jede Hilfe zu spät. Es verstarb noch an Ort und Stelle.

Tirol. In Tirol ist am späten Sonntagvormittag im Bereich des Serleskamm bei Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) eine Person von einer Lawine getötet worden. Die Leitstelle Tirol meldete gegen 11.45 Uhr einen Sucheinsatz nach einem Lawinenabgang mit einem vermuteten Verschütteten. Das Opfer dürfte laut Auskunft der Leitstelle Teil einer dreiköpfigen Gruppe von Schneeschuhwanderern gewesen sein.

Bergrettung, Lawinenhund und zwei Heli im Einsatz

Die Bergrettung sondierte mit Unterstützung eines Lawinenhundes den Lawinenkegel, im Einsatz standen zudem zwei Hubschrauber. Im Zuge der Suche konnte das Signal des Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) der verschütteten Person geortet werden, sie konnte jedoch nur mehr tot geborgen werden. Angaben zur Identität des Opfers lagen vorerst nicht vor.

In Tirol herrschte am Sonntag oberhalb von 2.000 Metern mäßige Lawinengefahr der Stufe zwei auf der fünfteiligen Skala. Im aktuellen Bericht des Lawinenwarndienstes hieß es, dass Wintersportler vereinzelt auch große Lawinen auslösen könnten. Als Gefahrenstellen wurden vor allem Steilhänge genannt, ebenso Übergänge von wenig zu viel Schnee, etwa an Einfahrten in Rinnen und Mulden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen