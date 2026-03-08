Alles zu oe24VIP
Messer
Wien-Favoriten

Messer-Mann ging in Schuhmodengeschäft auf Verkäuferin los

08.03.26, 13:24
Der Türke ging völlig grundlos auf die 41-jährige Verkäuferin los. Er wurde festgenommen.

Wien. Eine Verkäuferin eines Schuhmodengeschäftes am Keplerplatz in Wien-Favoriten ist Samstagnachmittag von einem Kunden mit einem Küchenmesser bedroht worden. Die Frau wollte dem 38-Jährigen, der sich in der Kinderschuhabteilung umsah, eigentlich behilflich sein. Da zog der Mann plötzlich die Waffe und bedrohte die 41-Jährige. Was er genau wollte, war unklar. Die Frau und ihr Chef riefen die Polizei. Der 38-Jährige wurde festgenommen, so die Polizei am Sonntag.

Polizisten fanden bei dem Türken auch eine nicht auf seinen Namen lautende Bankomatkarte. Er gab an, die Karte vor wenigen Tagen gefunden zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

