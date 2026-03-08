Betrunkener Radler (71) stürzte in Fluss: verletzt

Der Senior wurde aus dem kalten Wasser geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert.

OÖ/Salzburg. Ein 71-jähriger, alkoholisierter Deutscher ist Samstagabend in Wernstein am Inn (Bezirk Schärding) in ebenjenem Fluss gelandet. Der Senior kam mit seinem Fahrrad von einem Radweg Richtung Passau (Bayern) ab und stürzte in den angrenzenden Inn. Der Mann wurde verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Schärding gebracht. Sein Alkotest ergab 1,46 Promille, berichtete die Polizei am Sonntag.

Ebenfalls alkoholisiert auf dem Fahrrad war ein 36-Jähriger in Salzburg beim Hildmannplatz in einen Unfall verwickelt. Kurz nach Mitternacht kollidierten dort am Sonntag der Slowake und ein 23-jähriger Fußgänger. Der Fußgänger wurde verletzt, der Radfahrer nicht - sein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 2,22 Promille. Er durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt.