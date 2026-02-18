ÖFB-Hammer: Fan-Wirbel wegen Nations-League-Plänen

Seit vergangener Woche kennt das österreichische Naitonalteam die Gegner für die Nations League 2026/2027, jetzt gibt es wegen der Pläne große Aufregung.

Irland, Kosovo und Israel lauten die Gegner der Rangnick-Elf in der Nations-League-Gruppe B3. Doch schon ein halbes Jahr vor dem ersten Spiel herrscht enorme Aufregung um die Gegner. Selbst die heimischen Fans sind betroffen und toben.

Auf der einen Seite kritisiert Irland weiterhin, dass Israel überhaupt antreten darf. Hintergrund ist immer noch der Krieg, der durch den terroristischen Angriff der Hamas ausgelöst wurde. Während der irische Verband zwar klargestellt hat, dass man trotz der Kritik antreten wird, gibt es nun neuen Zündstoff.

Denn bislang ist nicht bekannt, wo die Spiele stattfinden werden. In den vergangenen Monaten hat Israel seine Heimspiele auf neutralem Boden abhalten müssen und richtete die Spiele zuletzt in Budapest aus.

Differenzen mit Irland

Aufgrund der Differenzen mit Irland meldete sich nun auch der israelische Verband und hält gegenüber "The Irish Times" fest, dass man keine Bedenken hat, nach Dublin zu reisen. Hintergrund sind mögliche Proteste bei der Ankunft der Spieler.

Doch dabei ließen die Verantwortlichen die nächste Bombe platzen, die auch Auswirkungen auf die heimischen Fans hat. Denn laut eigenen Angaben plant man ab September die Heimspiele wieder in Israel auszurichten. "Wir hoffen, dass wir durch das Ende des Krieges nun wieder die Erlaubnis erhalten, die Spiele in Israel auszutragen", heißt es weiter.

Israel trifft am ersten Spieltag (24. September) in Österreich auf die heimische Auswahl, das Rückspiel ist Ende November geplant. Viele ÖFB-Fans haben zum Finale um den Aufstieg in die A-Liga auf ein "Heimspiel" in Budapest gehofft. Das erste offizielle Heimspiel der Israelis, das zurück auf israelischem Boden stattfinden könnte, ist drei Tage nach dem ÖFB-Hit gegen Irland. Noch sind aber die offiziellen Spielorte nicht bestätigt.