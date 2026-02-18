Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Ralf Rangnick
© GEPA

Aufregung

ÖFB-Hammer: Fan-Wirbel wegen Nations-League-Plänen

18.02.26, 15:23
Teilen

Seit vergangener Woche kennt das österreichische Naitonalteam die Gegner für die Nations League 2026/2027, jetzt gibt es wegen der Pläne große Aufregung.

Irland, Kosovo und Israel lauten die Gegner der Rangnick-Elf in der Nations-League-Gruppe B3. Doch schon ein halbes Jahr vor dem ersten Spiel herrscht enorme Aufregung um die Gegner. Selbst die heimischen Fans sind betroffen und toben.

Auf der einen Seite kritisiert Irland weiterhin, dass Israel überhaupt antreten darf. Hintergrund ist immer noch der Krieg, der durch den terroristischen Angriff der Hamas ausgelöst wurde. Während der irische Verband zwar klargestellt hat, dass man trotz der Kritik antreten wird, gibt es nun neuen Zündstoff.

Denn bislang ist nicht bekannt, wo die Spiele stattfinden werden. In den vergangenen Monaten hat Israel seine Heimspiele auf neutralem Boden abhalten müssen und richtete die Spiele zuletzt in Budapest aus.

Lesen Sie auch

Differenzen mit Irland

Aufgrund der Differenzen mit Irland meldete sich nun auch der israelische Verband und hält gegenüber "The Irish Times" fest, dass man keine Bedenken hat, nach Dublin zu reisen. Hintergrund sind mögliche Proteste bei der Ankunft der Spieler.

Doch dabei ließen die Verantwortlichen die nächste Bombe platzen, die auch Auswirkungen auf die heimischen Fans hat. Denn laut eigenen Angaben plant man ab September die Heimspiele wieder in Israel auszurichten. "Wir hoffen, dass wir durch das Ende des Krieges nun wieder die Erlaubnis erhalten, die Spiele in Israel auszutragen", heißt es weiter.

Ramat Gan Stadion
© Getty

Israel trifft am ersten Spieltag (24. September) in Österreich auf die heimische Auswahl, das Rückspiel ist Ende November geplant. Viele ÖFB-Fans haben zum Finale um den Aufstieg in die A-Liga auf ein "Heimspiel" in Budapest gehofft. Das erste offizielle Heimspiel der Israelis, das zurück auf israelischem Boden stattfinden könnte, ist drei Tage nach dem ÖFB-Hit gegen Irland. Noch sind aber die offiziellen Spielorte nicht bestätigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen