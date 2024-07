× Wien unter Top 10! Die sexuell freizügigsten Städte der Welt

Schlafindex: In diesen europäischen Städten schläft man am besten Sieben bis acht Stunden pro Nacht: So viel Schlaf braucht ein gesunder Mensch im Durchschnitt. Doch Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Dass man vor allem auf dem Land besonders ungestört schlafen kann, ist klar. Doch in welcher europäischen Hauptstadt schlafen die Menschen eigentlich am besten?