× Österreich weit hinten: Hier leben die freundlichsten Menschen der Welt

Nicht in jedem Land ist man als Tourist gerne gesehen. Ein aktuelles Ranking gibt Aufschluss darüber, wo die nettesten Menschen der Welt leben. Spoiler: Österreich schneidet gar nicht gut ab.

Wer in ein neues Land ziehen will, um dort zu arbeiten oder zu studieren, hofft dort freundliche und offene Menschen anzutreffen. Doch ob Sie als Auswanderer oder Tourist:in gern gesehen werden, ist von Land zu Land unterschiedlich. Wo sie am ehesten freundlichen Menschen begegnen, hat jetzt der Finanzdienstleister „Remitly“ herausgefunden. In einer aktuellen Studie wurden nun die Länder mit der freundlichsten Bevölkerung gekürt.

So lief die Befragung ab

Für die Studie wurden rund 3000 Teilnehmer:innen aus 27 Ländern befragt. Die Fragen basieren auf dem sogenannten „Big 5 Personality Test“, einem weltweit anerkannten Persönlichkeitstest. Dieser untersucht die fünf wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extraversion und Emotionskontrolle. Anhand einer vorgegebenen Skala konnten die Befragten den gestellten Fragen mehr oder weniger zustimmen oder sie gänzlich ablehnen. Für jede Antwort gab es Punkte und je näher die Nation bei der Gesamtpunktzahl von 40 liegt, desto freundlicher ist sie.

Hier leben die nettesten Menschen

© Getty Images ×

Südafrika

Basierend auf den Resultaten der Befragung leben die freundlichsten Menschen in Südafrika. Mit 34,63 von 40 Punkten gilt es damit als die netteste Nation der Welt. Die Einheimischen seien besonders für ihre Gastfreundschaft und Herzlichkeit bekannt. Zudem gelten sie laut „Remitly“ als sehr offen und es ist leicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Diese Faktoren machen es für Reisende und Auswanderer leicht, sich bei ihnen wohlzufühlen.

Griechenland

Knapp dahinter mit 33,71 Punkten liegen die Griechen. Generell gelten sie als neugieriges Volk und sie sind gerne bereit, ein Gespräch mit Fremden zu beginnen, um neue Freundschaften und Beziehungen aufzubauen. Es ist durchaus gängig, dass Griechen neue Bekanntschaften zu einem Essen zu sich nach Hause einladen oder dass Einheimische Touristen eine Führung durch ihre Stadt anbieten und ihr Wissen und Geheimtipps mit ihnen teilen.

Kroatien

Auf den dritten Platz der freundlichsten Nationen mit 33,5 Punkten schaffte es Kroatien. Die Nation ist besonders für ihre Geselligkeit und Großzügigkeit bekannt und die Einheimischen nehmen sich gerne Zeit für lange Gespräche mit Freunden oder Fremden.

Österreich weit abgeschlagen

Österreich belegt im Ranking der freundlichsten Nationen lediglich den 21. Platz. Mit 31,83 Punkten liegen wir damit recht weit hinten. Zwar gilt Wien Jahr für Jahr als die lebenswerteste Stadt der Welt, jedoch zählt die Freundlichkeit offenbar nicht zu unseren Stärken.

Die Top 10 der freundlichsten Länder der Welt

Platz 1: Südafrika

Platz 2: Griechenland

Platz 3: Kroatien

Platz 4: Mexiko

Platz 5: Schweden

Platz 6: Australien

Platz 7: Kanada

Platz 8: Deutschland

Platz 9: Estland

Platz 10: Belgien

Am schlechtesten schnitt übrigens Finnland ab. Mit 31,38 Punkten belegt das nordeuropäische Land den letzten Platz.