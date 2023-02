× Das ist das schönste Hotel der Welt

Laut einem Ranking von Travel & Leisure ist das Rosewood Castiglion del Bosco in Montalcino das schönste Hotel der Welt. Wir verraten, was es so besonders macht.

Jedes Jahr bewerten Travel & Leisure Hotels auf der ganzen Welt nach ihrer Ausstattung, Location, Service, Essen und Gesamt-Angebot. Ganz oben auf der diesjährigen Rangliste steht ein Hotel in unserem Nachbarland Italien: das Rosewood Castiglion del Bosco, in der malerischen Toskana. Luxus-Resort Ein Hotel, welches zum besten der Welt gekürt wurde, kommt mit sehr hohen Erwartungen. Was ist also das Besondere an dem Rosewood Castiglion del Bosco? Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rosewood Castiglion del Bosco (@rosewoodcastigliondelbosco) Das italienische Resort, ein 5.000 Hektar großer Grund inmitten zauberhafter Weinberge, bietet seinen Gästen das italienische Dolce Vita schlecht hin. Das 800 Jahre alte Anwesen wurde bereits 2010 von der Ferragamo-Familie eröffnet und weht seit 2015 die Rosewood-Flagge (eine der luxuriösesten Hotel-Ketten der Welt). Das Resort war ein früher Einstieg in Italiens wachsendes Borgo-Hotelkonzept, bei dem verlassene mittelalterliche Weiler als gehobene Unterkünfte, die sich über mehrere Gebäude und Grundstücke verteilen, neues Leben gefunden haben. Das Konzept ermöglicht den Gästen ein einzigartiges Dolce-Vita-Erlebnis, vom Schlafen und Essen in historischen Gebäuden bis hin zur Teilnahme an kulturellen und kulinarischen Erlebnissen. Das Grundstück bietet einen 360 Grad Blick auf den von der UNESCO geschützten Naturpark Val d'Orcia und die winzige, auf einem Hügel gelegene Stadt Montalcino. Alleine für die Aussicht könnte man dem Bosco daher eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. © Getty × Das Hotel selbst kombiniert rustikale Tradition mit einer Menge modernem Design. Vor Ort gibt es Tennisplätze, ein Spa, eine Kochschule und sogar ein hoteleigenes Weingut. Sprich, während einem Aufenthalt müsste man das Hotel eigentlich nicht verlassen. Und selbst wenn die Preise des Luxus-Retreats einen nur träumen lassen - wenn es ein Hotel gibt, welches an Perfektion nicht zu überbieten ist, dann ist es dies. Sehen Sie selbst, und lassen Sich beeindrucken, oder vielleicht für einen Toskana-Urlaub inspirieren: rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco