Dieses Skigebiet bleibt heuer geschlossen

Keiner will die Kosten für den Skibetrieb übernehmen.

Steiermark. Auf der Aflenzer Bürgeralm wird es heuer keinen Skibetrieb geben, wie "ORF Steiermark" berichtet. Der bisherige Eigentümer Stefan Pierer habe dem Medienbericht zufolge der Gemeinde Aflenz angeboten, das Skigebiet für einen symbolischen Euro zu pachten – inklusive Pistenraupen und Maschinen im Wert von 90.000 Euro. Laut Günther Essenkos Berechnungen (Anm. er führt für Pierer in Aflenz die Geschäfte) wäre "vorsichtig gerechnet" mit einem jährlichen Verlust von etwa 100.000 Euro zu rechnen. Bürgermeister Hubert Lenger lehnte das Angebot jedoch ab, da er mit noch höheren Defiziten rechnet und die Gemeinde sich den Betrieb aufgrund sinkender Einnahmen nach dem Finanzausgleich nicht leisten könne. Nun wird nach neuen Interessenten gesucht.

Wiener Investoren übernahmen Mariazeller Bürgeralpe

Anders in Mariazell: Die insolvente Mariazeller Bürgeralpe wurde von Wiener Investoren übernommen, der "Hoch 4 Erlebniswelt Leopoldsberg Betriebs GmbH". Der neue Betreiber plant, den Skibetrieb am 26. Dezember zu starten und die Saison bis März fortzusetzen, berichtet "ORF Steiermark". Gleichzeitig soll der Standort zu einem Ganzjahres-Erlebnisberg ausgebaut werden – mit Sommerattraktionen, Rodelbahn und Konzerten auf der Seebühne.

Laut Geschäftsführer Hannes-Mario Dejaco wolle man die Bürgeralpe als "lebendiges Zentrum für Freizeit, Sport und Kultur" etablieren. Der Mariazeller Bürgermeister Helmut Schweiger begrüßte den Einstieg der erfahrenen Investoren. Rund 30 Ganzjahresarbeitsplätze bleiben erhalten; langfristig könnten zusätzliche Stellen entstehen.