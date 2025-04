Kate & William: Geheimer Ski-Urlaub in Frankreich

Winterurlaub mit Stil: Prinz William (42) und Catherine, Princess of Wales (43), gönnen sich zusammen mit ihren drei Kindern eine Auszeit im Luxus-Skiort Courchevel. Fotografen entdeckten die royale Familie beim Skifahren in den französischen Alpen – ganz entspannt beim Pistenspaß

Während der Schulferien nutzten die Royals die freie Zeit von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) für den gemeinsamen Familienurlaub. Das französische Magazin "Paris Match" veröffentlichte nun Bilder, die die fünf Windsors auf den Pisten zeigen – beim Skifahren, auf dem Sessellift und bei einer gemütlichen Stärkung in der Skihütte. Dabei präsentierte sich die Familie sportlich und nahbar, wenngleich stets umgeben von einem Hauch royalen Glanzes.

Bereits in der Vergangenheit war das britische Thronfolgerpaar regelmäßig in Courchevel zu Gast – sowohl vor als auch nach der Hochzeit. Ihren ersten Skiurlaub als Familie zu viert verbrachten Kate und William ebenfalls hier. Was die Bilder ebenfalls verraten: Catherine und William teilen sich die Betreuung der Kinder ganz pragmatisch. Die Princess of Wales kümmert sich liebevoll um die jüngeren Sprösslinge Charlotte und Louis, während William mit dem bereits erfahreneren George unterwegs ist.

Optisch blieb Kate dezent in ihrer Kleidung, während William mit seiner roten Skihose für Farbe auf der weißen Piste sorgte. Die Kinder wiederum stachen in blauen Outfits besonders hervor – ein echter Hingucker im Schnee. Privatsphäre hat bei den Royals Vorrang, deshalb werden Urlaube wie dieser im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt. Doch ganz entziehen kann sich die Familie dem Blitzlichtgewitter nicht. Die neue Bilderstrecke zeigt: Auch die Royals genießen ganz bodenständige Familienmomente – nur eben auf königlichem Niveau.