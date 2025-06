Ex-Porno-Queen Dolly Buster trauert um ihre große Liebe

Die ehemalige Pornodarstellerin verlor ihren Ehemann überraschend in der Nacht auf Dienstag. Jetzt spricht sie erstmals über die letzten Minuten mit ihrem Josef.

Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war: Ex-Pornostar und Unternehmerin Dolly Buster muss den wohl schwersten Verlust ihres Lebens verkraften. In der Nacht auf Dienstag starb ihr langjähriger Ehemann, der deutsche Filmproduzent Josef „Dino“ Baumberger, völlig unerwartet in ihrem gemeinsamen Zuhause. Dolly versuchte noch verzweifelt, ihn zu retten – doch es war zu spät.

Ein ganz normaler Abend – mit Vorahnung?

„Wir haben noch gemeinsam ‚Wer wird Millionär?‘ geschaut“, erzählt die gebürtige Tschechin sichtlich mitgenommen im Gespräch mit Bild. „Er hat wie immer mitgeraten, ganz aufmerksam. Alles war wie immer – nur unsere Katze wich ihm keinen Moment von der Seite. Als hätte sie etwas geahnt.“

Dino Baumberger litt seit Jahren an Herzproblemen und hohem Blutdruck – dennoch kam sein Tod für Dolly völlig überraschend. Sie erinnert sich an seine letzten Minuten mit Tränen in den Augen.

Dramatische Minuten mitten in der Nacht

„Ich war im Bad, hab mir gerade die Zähne geputzt, da hörte ich plötzlich dieses komische Geräusch von unten – es klang wie eine Motorsäge“, schildert Buster die dramatischen Momente. „Ich bin sofort runtergelaufen. Dino lag bewusstlos da und schnarchte ganz merkwürdig. Ich hab ihn nicht mehr wach bekommen.“

Sie rief sofort den Notruf und begann um zwei Uhr Früh mit Wiederbelebungsversuchen. Neun Minuten später trafen die Rettungskräfte ein – doch auch sie konnten nichts mehr für den 74-Jährigen tun.

Dolly Buster trauert auf Instagram um ihren geliebten Dino. © Instagram

Ein Leben in Freiheit und Vertrauen

Seit 1990 war das Paar unzertrennlich, 1997 gaben sich Dolly Buster und Dino Baumberger das Jawort. Ihre Beziehung war geprägt von Offenheit und gegenseitigem Respekt. „Wir führten eine offene Ehe. Jeder durfte tun, was er wollte – in Vertrauen und Freiheit“, sagt sie.

Trotz aller Freiheiten war ihre Bindung tief. Die Trauer sitzt entsprechend tief: „Eigentlich hätte ich heute nach Dubai fliegen sollen. Jetzt ist alles anders. Ich bin unheimlich traurig und nehme Beruhigungsmittel, um überhaupt irgendwie zu funktionieren.“

Noch keine Klarheit über Todesursache

Ob Dino an den bekannten Herzproblemen gestorben ist, soll nun medizinisch abgeklärt werden. Dolly erinnert sich unter Tränen an seinen letzten Anblick: „Er sah so friedlich aus. Glücklich. Er war ein guter Mensch. Ich verdanke ihm alles.“