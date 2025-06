Trennungsgerüchte um Katy Perry und Orlando Bloom

Die Sängerin und der Schauspieler sollen sich laut US-Medien nun endgültig getrennt haben. Fans zeigen sich schockiert.

Seit über sechs Jahren sind sie verlobt, Eltern einer gemeinsamen Tochter – doch nun scheint bei Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) endgültig Schluss zu sein. Wie mehrere US-Medien berichten, soll das Paar nur noch auf einen geeigneten Zeitpunkt warten, um die Trennung öffentlich zu machen.

Tour-Stress und Karriere-Frust setzen Beziehung zu

Aktuell ist Perry auf Tour – eine Phase, die offenbar nicht nur beruflich, sondern auch privat zur Belastungsprobe wurde. „Katy war tief frustriert“, verriet ein Insider gegenüber dem US-Magazin People. „Orlando zeigte zwar Verständnis, aber die Spannungen waren spürbar.“ Auch die durchwachsenen Kritiken zur Show sollen die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschärft haben.

Getrennte Wege im Alltag

Während Katy derzeit Konzert für Konzert in Australien spielt, verbringt Bloom viel Zeit in den USA – zuletzt mit Ex-Frau Miranda Kerr beim Schulabschluss ihres Sohnes Flynn in Los Angeles. Kurz darauf wurde er in New York gesichtet, stets begleitet von Toypudel Biggie Smalls, den der Schauspieler kürzlich in der „Today Show“ als sein „emotionales Begleittier“ bezeichnete.

Eine Liebe mit Höhen und Tiefen

Die Beziehung der beiden war nie frei von Herausforderungen. Bereits 2017 trennten sie sich erstmals. „Wir waren von Anfang an nicht voll dabei“, sagte Perry später in einem Interview mit „Call Her Daddy“. 2018 dann das Liebes-Comeback. Gemeinsam gingen sie in Paartherapie, betonten immer wieder, wie sehr sie an ihrer Partnerschaft arbeiten.

„Wir sind Feuer, Feuer, Feuer“, sagte Perry einst über das hitzige Temperament der beiden. Orlando Bloom beschrieb ihre Verbindung 2023 als intensiv, aber besonders: „Wir kommen aus unterschiedlichen Welten. Manchmal verstehe ich ihre nicht und sie meine nicht.“

Ein letzter Hoffnungsschimmer?

Noch vor Kurzem jubelte das Paar gemeinsam mit Tochter Daisy (4), als Katy bei einem 11-minütigen Flug an den Rand des Weltraums teilnahm – ein Moment, der zumindest nach außen hin noch Zusammenhalt zeigte. Ob diese „himmlische“ Erfahrung reicht, um die Liebe zu retten, bleibt offen.

Derzeit spricht vieles dafür, dass das Liebeskapitel Perry-Bloom bald ein offizielles Ende findet.