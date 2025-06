× Justin Bieber am Limit: Wütende Ansagen, Ehe-Probleme und Sorge um seine Psyche

Mit Hits wie „Love Yourself“ und „Sorry“ sang sich Justin Bieber einst in die Herzen von Millionen. Doch aktuell sorgt der Popstar weniger mit Musik als mit besorgniserregenden Social-Media-Posts für Schlagzeilen

Auf Instagram macht der 30-Jährige seinem Frust Luft – und lässt tief blicken. Besonders eine Aussage sorgt für Wirbel: „Ich habe genug von transaktionalen Beziehungen. Wenn ich etwas tun muss, um geliebt zu werden, ist das keine Liebe.“ Eine Botschaft, die viele als indirekten Seitenhieb gegen Ehefrau Hailey Bieber deuten. Schon länger brodelt es in der Beziehung der beiden Stars. Immer wieder kursieren Trennungsgerüchte. Nun bestätigte Justin selbst, dass es in ihrer Ehe auch verbal eskaliert: Er soll Hailey in einem Streit an den Kopf geworfen haben, sie würde es „nie auf ein Vogue-Cover schaffen“. Worte, die tief verletzen – und Fragen aufwerfen: Wie stabil ist die Ehe des Glamour-Paares wirklich? Hailey, Mutter ihres neunjährigen Sohnes Jack, äußerte sich zuletzt im Interview mit der US-„Vogue“: „Ich dachte, das Gerede hört irgendwann auf. Aber es geht immer weiter.“

Sorge um Biebers mentale Gesundheit

Noch beunruhigender ist jedoch der Zustand von Justin selbst. Laut Insidern aus dem Umfeld des Sängers ist er psychisch angeschlagen. „Er ist verloren“, berichtet ein früherer Wegbegleiter gegenüber dem Hollywood Reporter. „Es gibt niemanden, der ihm Einhalt gebietet. Sagst du Nein, bist du raus.“ Die Sorge um den einstigen Teenie-Star wächst. Bereits im April machten Fans und Freunde öffentlich auf seinen labilen Zustand aufmerksam.

Seit seinem letzten Album 2021 ist es musikalisch still um Bieber geworden. Statt Hits produziert er derzeit kryptische Instagram-Stories – oft mit ernsten oder wütenden Botschaften. In einem Beitrag schrieb er: „So fühle ich mich, wenn mir Leute sagen, ich soll mehr geben, obwohl ich schon alles gegeben habe.“ Ein deutliches Zeichen für Burnout-Symptome und Frustration. Doch Justin hat einen neuen Halt gefunden: seinen Glauben. Immer öfter betont er, dass Gott heute seine wichtigste Stütze sei – nicht etwa Ruhm oder Karriere. Ob ihm diese spirituelle Rückbesinnung hilft, wieder zu sich selbst zu finden?

© Getty ×

Die Justin Bieber-Fanbase steht weiterhin treu zu ihm, doch die Frage bleibt: Wie lange hält der Popstar diesem Druck noch stand? Eine Rückkehr ins Rampenlicht, sei es mit neuer Musik oder einer reflektierten Botschaft, würde viele beruhigen. Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass Justin Bieber den richtigen Weg für sich findet – und sich helfen lässt, bevor es zu spät ist.