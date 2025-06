Romeo Beckham feiert Liebes-Aus mit DIESER deutschen Influencerin

Für manche ist es das verflixte siebte Jahr – bei Romeo Beckham (22) reichte es nicht einmal für acht Monate. Die Beziehung mit Model Kim Turnbull (26) ist Geschichte. Doch anstatt Trennungsschmerz zeigt sich der Beckham-Sohn überraschend gelöst – und in auffallend prominenter Gesellschaft

Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Liebes-Aus wurde Romeo in Paris gesichtet – genauer gesagt im luxuriösen Hotel Costes, wo die Nacht in Zimmern ab 800 Euro beginnt. Dort feierte er laut dem US-Portal „Page Six“ ausgelassen – und verließ die Party in Begleitung von niemand Geringerem als Caro Daur (30), Deutschlands erfolgreichster Mode-Influencerin. Danach verschwanden Romeo und Caro gemeinsam mit anderen Freunden in einem Van – Ziel: der Edelclub „Giulia“, nur wenige Kilometer entfernt. Dort soll das Duo bis 2.30 Uhr gefeiert haben – den Club verließen sie allerdings getrennt.

Laut der deutschen "Bild"-Zeitung kannten sich Romeo und Caro bislang nicht persönlich. Doch es gibt ein prominentes Bindeglied: Schauspieler Daniel Brühl, bekennender Fashion-Fan und regelmäßiger Begleiter Caro Daurs bei Mode-Events. Die beiden wurden zuletzt gemeinsam bei den French Open in Paris gesichtet. Brühl wiederum ist kein Unbekannter im Beckham-Kosmos: Als Fußball-Enthusiast traf er mehrfach auf den berühmten Familienclan. Auch Victoria Beckham kennt die deutsche Influencerin bestens: Caro Daur ist ein gern gesehener Gast auf ihren Modenschauen – ein Zeichen, dass Romeo bei Mama mit dieser Wahl sicher punkten könnte.

Intern galt die Beziehung von Romeo zu Kim Turnbull ohnehin als konfliktgeladen. Romeo Beckhams älterer Bruder Brooklyn Beckham (26) hatte einst selbst eine kurze Liaison mit dem Model – ein Umstand, der innerhalb der Familie für Irritationen sorgte.

Dass Romeo nun offenbar wieder solo – oder neu verliebt – unterwegs ist, dürfte dem Familienfrieden gut tun. Und Caro Daur? Die braucht keine VIP-Beziehungen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit über 4,6 Millionen Followern auf Instagram gehört sie längst zur ersten Liga der Influencer-Szene. Ob daraus mehr wird als nur eine Partynacht in Paris? Die Paparazzi werden es beobachten.