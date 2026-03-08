Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Neuer
© Getty

Bitter

Neuer-Ausfall: So lange fällt der Bayern-Keeper aus

08.03.26, 13:00
Teilen

Kaum zurück – schon wieder raus. Beim FC Bayern sorgt die Verletzung von Manuel Neuer erneut für Sorgenfalten. Der Kapitän hatte erst am Freitag sein Comeback gefeiert, doch nun zwingt ihn ein Muskelfaserriss erneut zur Pause. 

Im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) erwischte es den 39-Jährigen. Wie der Verein nach einer Untersuchung bestätigte, zog sich Neuer einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Klub zunächst nicht – doch intern ist längst klar, dass der Routinier vorerst fehlen wird.

Kompany ahnte Böses

Dabei hatte sein Comeback eigentlich Hoffnung gemacht. Nach rund drei Wochen Verletzungspause stand Neuer gegen Gladbach wieder von Beginn an auf dem Platz. Doch die Rückkehr endete schneller als geplant: Nach der ersten Halbzeit blieb der Keeper in der Kabine, Jonas Urbig übernahm im zweiten Durchgang. Trainer Vincent Kompany hatte die Situation direkt nach der Partie angedeutet: Neuer habe „etwas in der Wade gespürt“.

Mittlerweile zeichnet sich auch ab, wie lange die Münchner auf ihren Stammkeeper verzichten müssen. Laut Sky wird Neuer sowohl das Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21 Uhr, live auf Sky) als auch das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen definitiv verpassen. Auch im Rückspiel gegen Atalanta sowie im Liga-Duell mit Union Berlin könnte der Torhüter noch nicht wieder einsatzbereit sein.

Comeback erst im April

Die Hoffnung beim Rekordmeister richtet sich nun auf die kommende Länderspielpause. Diese soll Neuer nutzen, um die Verletzung vollständig auszukurieren. Läuft die Rehabilitation planmäßig, könnte der Weltmeister von 2014 am 4. April im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg sein Comeback feiern.

Bis dahin rückt Jonas Urbig stärker ins Rampenlicht. Der junge Keeper sprang bereits gegen Mönchengladbach ein – und könnte nun mehrere wichtige Spiele im Bayern-Tor bestreiten. Für ihn ist es eine große Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen, zumal er im Falle einer ausbleibenden Vertragsverlängerung von Manuel Neuer ab Herbst ohnehin als potenzieller Nachfolger zwischen den Pfosten gelten könnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen