ÖFB-Star Grüll schießt Bremen zum Sieg

Werder Bremen hat mit dem zweiten Sieg in Folge in der deutschen Fußball-Bundesliga die Abstiegszone verlassen.

Die Mannschaft von Daniel Thoune setzte am Sonntag mit einem 4:1 bei Union Berlin nach dem Befreiungsschlag gegen Heidenheim das nächste Zeichen. Marco Grüll leistete seinen Beitrag mit seinem dritten Saisontor zum 3:1 in der 66. Minute, der Ball war zuvor glücklich vor die Füße seines ÖFB-Kollegen Romano Schmid geprallt, der sich einen Assist gutschreiben durfte.

Jubeln durfte auch Marco Friedl, der als Kapitän in der Abwehr durchspielte. Vor 22.012 Fans im Stadion An der Alten Försterei steckten die Gäste den Führungstreffer des Ex-Bremers Derrick Köhn durch einen Foulelfmeter (18.) gut weg. In die Karten spielte ihnen, dass Berlins Andras Schäfer (19.) für ein grobes Foulspiel mit Rot vom Platz gestellt wurde. Neben Grüll trafen für Werder auch Olivier Deman (31.), Jens Stage (35.) und Patrice Covic (94.).

Die Bremer sprangen auf Rang 13 und haben nur noch drei Punkte weniger als die elftplatzierten Berliner, die in diesem Jahr weiter nur ein Spiel gewonnen haben. Leopold Querfeld war in der Abwehr über die volle Distanz im Einsatz, Christopher Trimmel wurde erst in der 82. Minute eingetauscht. Der Abstand auf den Relegationsrang schrumpfte auf vier Zähler. Auf dem befindet sich St. Pauli nach einem torlosen Remis gegen den Siebenten Eintracht Frankfurt.