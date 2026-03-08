Wirbel um Manuel Neuer (39): Bayern-Boss lässt aufhorchen

Wie oft hat er noch Bock, sich nach Verletzungen wieder aufzurappeln? Manuel Neuer ist aktuell schon wieder zum Zuschauen verdammt – und das ausgerechnet kurz vor seinem 40. Geburtstag. Jetzt lässt ein Bayern-Boss aufhorchen.

Einen halben Tag nach Bayerns 4:1-Sieg gegen Gladbach, bei dem Neuer zur Pause ausgewechselt werden musste, folgte am Sonntag die bittere Diagnose: Manuel Neuer laboriert erneut an einem Faserriss in der Wade.

© Getty

Je nach Heilungsverlauf wird der Keeper rund zwei Wochen ausfallen. Besonders bitter: Die gleiche Verletzung hatte sich Neuer bereits Mitte Februar in Bremen zugezogen. Damit verpasst er nun sogar die wichtigen Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo.

Eberl-Satz lässt aufhorchen

Sportvorstand Max Eberl kommentierte die Situation mit Worten, die für Spekulationen sorgen: „Was wir immer sagen, er wird eben 40 im März und deswegen sind wir froh, dass wir mit Jonas und mit Ulle so gute Torwarte dahinter haben.“

© Getty

© Getty

Jetzt wird heftig diskutiert, ob Neuer langsam zu alt für das dauerhafte Weltklasse-Niveau wird. Die Verletzungsserie seit seinem Horror-Ski-Unfall im Dezember 2022, bei dem er sich einen Unterschenkelbruch zuzog, hinterlässt deutliche Spuren.

Gespräche rund um Geburtstag

Am 27. März feiert Manuel Neuer seinen 40. Geburtstag. Dieser Tag ist mit einer richtungsweisenden Entscheidung verknüpft. Rund um das Jubiläum wollen die Bayern-Bosse und der Torwart Gespräche darüber führen, ob der Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert wird oder ob im Sommer Schluss ist. Während vor wenigen Monaten noch viele Experten eine WM-Rückkehr ins DFB-Team forderten, mehren sich zuletzt die Stimmen aus dem Umfeld, die ein Karriereende im Sommer für durchaus möglich halten.

Verletzungen hinterlassen deutliche Spuren

Die Hinrunde absolvierte Neuer meist noch auf gewohntem Top-Niveau, doch die Belastung scheint ihren Tribut zu fordern. Seit seinem fast einjährigen Ausfall nach dem Beinbruch mehren sich die kleinen, aber hartnäckigen Verletzungen. Für Bayern München stellt sich nun die dringende Frage nach der langfristigen Nachfolge, falls ihr langjähriger Rückhalt tatsächlich die Handschuhe an den Nagel hängt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Neuer noch einmal die Kraft für ein Comeback findet.