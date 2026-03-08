Alles zu oe24VIP
glasgow
© Getty Images

Platzsturm

Tumulte überschatteten Glasgow-Derby im Cup

08.03.26, 21:34
Ausschreitungen haben das Cupspiel zwischen den Glasgower Fußball-Rivalen Rangers und Celtic überschattet.  

Nachdem Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit dem Tor zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Clubs auf das Spielfeld im Ibrox Park. Erst seien es Gäste-Fans von Celtic gewesen, dann hätten dies Rangers-Anhänger getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten.

Angaben zu möglichen Verletzten und Festnahmen gab es zunächst nicht. Der schottische Fußball-Verband (FA) kündigte eine Untersuchung an und verurteilte die Zwischenfälle. Beide Clubs wollten sich laut BBC zunächst nicht offiziell äußern. Das Spiel selbst war wenig attraktiv und endete 0:0, weshalb die Entscheidung im Old-Firm-Derby im Elfmeterschießen fallen musste.

