Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Max Eberl
© Getty

Heißes Gerücht

Transfer-Hammer: Bayern will "Frankreich-Messi"

12.03.26, 07:11
Teilen

Rayane Messi gehört zu den interessantesten Talenten Frankreichs. 

Dribbelt Messi ab Sommer für den FC Bayern? Der deutsche Meister angelt dabei nicht nach Lionel, sondern nach Namensvetter Rayane Messi. Der 18-jährige Linksaußen gehört Straßburg, ist aktuell aber an Neom SC in Saudi-Arabien verliehen. Im Sommer will der junge Franzose nun in Europa durchstarten.

Wie das Portal Transferfeed berichtet, sollen zahlreiche Top-Klubs Messi am Schirm haben. Neben dem FC Bayern soll unter anderem auch Borussia Dortmund Interesse am 18-Jährigen haben.

Rayane Messi

Rayane Messi im Dress von Straßburg

© Getty

Für den FC Bayern wäre Messi aber wohl nur Perspektivspieler. Sollte sich der 18-Jährige wirklich für einen Wechsel nach München entscheiden, würde er wohl vorerst nur für die zweite Mannschaft in Frage kommen oder verliehen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen