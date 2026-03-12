Transfer-Hammer: Bayern will "Frankreich-Messi"

Rayane Messi gehört zu den interessantesten Talenten Frankreichs.

Dribbelt Messi ab Sommer für den FC Bayern? Der deutsche Meister angelt dabei nicht nach Lionel, sondern nach Namensvetter Rayane Messi. Der 18-jährige Linksaußen gehört Straßburg, ist aktuell aber an Neom SC in Saudi-Arabien verliehen. Im Sommer will der junge Franzose nun in Europa durchstarten.

Wie das Portal Transferfeed berichtet, sollen zahlreiche Top-Klubs Messi am Schirm haben. Neben dem FC Bayern soll unter anderem auch Borussia Dortmund Interesse am 18-Jährigen haben.

Rayane Messi im Dress von Straßburg © Getty

Für den FC Bayern wäre Messi aber wohl nur Perspektivspieler. Sollte sich der 18-Jährige wirklich für einen Wechsel nach München entscheiden, würde er wohl vorerst nur für die zweite Mannschaft in Frage kommen oder verliehen werden.