Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Lawine Kirchberg
© Lawinenabgang in Kirchberg (Zoom Tirol)

Weiter jhohe Gefahr

Lawinen-Opfer am Berg wiederbelebt

18.02.26, 09:52 | Aktualisiert: 18.02.26, 14:16
Teilen

In Kirchberg im Unterland wurde ein Wintersportler, der verschüttet worden war, noch vor Ort wiederbelebt. Im Bezirk Landeck musste ebenfalls eine Person reanimiert werden.






	Tirol. Die kritische Lawinensituation in Tirol hat Mittwochvormittag zu zwei Lawinenabgängen mit zumindest zwei schwerstverletzten Wintersportlern geführt. In Kirchberg im Bezirk Kitzbühel wurde eine im freien Skiraum verschüttete Person aus den Schneemassen geborgen. Sie wurde reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch in Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett ab. Zwei Personen wurde verschüttet, bei einer war eine Reanimation im Gange.







	

    

        Lawine Kirchberg
            

                
© Zoom Tirol

    
    



	Über die Identität des Schwerstverletzten war vorerst nichts bekannt. Der Lawinenabgang in Kirchberg ereignete sich außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen, und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn "Brunn" im Bereich Pengelstein. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg waren ebenso an Ort und Stelle wie zwei Rettungshubschrauber.  Weitere Wintersportler wurden nicht verschüttet.







	Zu einem Lawinenabgang kam es Mittwochvormittag unterdessen auch im Bereich der Adlerroute, einer gesperrten Skiroute, in Fiss. Zwei Wintersportler wurden dabei erfasst und verschüttet, bestätigt eine Polizeisprecherin zur APA. Bei einer Person war noch eine Reanimation im Gange, die andere wurde offenbar verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die Suchaktion konnte indes beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden.



	Kritische Lawinensituation bleibt weiter kritisch


Drei Schneebretter gingen unterdessen auch im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal ab. Dabei wurde aber niemand erfasst und verschüttet, der Sucheinsatz konnte beendet werden. In Nordtirol herrschte am Mittwoch in höheren Lagen teils weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. In den betroffenen Gebieten im Zillertal und in Kirchberg lag aber eine niedrigere Warnstufe vor.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        
        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden
                        

                    

                
            

            
            

                            

        


        

            

                

            
            
        


        
Jetzt E-Paper lesen