Curacao
© GEtty

Fußball-Märchen

150.000-Einwohner-Insel greift nach WM-Ticket

14.11.25, 13:51
Teilen

Der Karibikstaat Curacao ist seinem historischen Debüt bei einer Fußball-WM einen Schritt nähergekommen.  

Nach einem 7:0-Auswärtssieg gegen Bermuda und einem Patzer Jamaikas übernahm das Team des früheren niederländischen Nationaltrainers Dick Advocaat am Donnerstag die Führung in seiner Quali-Gruppe. Die 150.000-Einwohner-Insel könnte das kleinste Land werden, das jemals an einer WM-Endrunde teilgenommen hat. Am Dienstag kommt es zum Entscheidungsspiel gegen Jamaika.

Curacao
© GEtty

Curacao tritt erst seit der Auflösung der Niederländischen Antillen im Jahr 2010 als eigenständiges Land im internationalen Fußball an. Die Nationalmannschaft besteht größtenteils aus Profis aus den Niederlanden. Die Jamaikaner von Ex-England-Coach Steve McClaren gaben ihre Spitzenposition mit einem 1:1 auswärts gegen Trinidad und Tobago aus der Hand. Sie benötigen nun in der Nacht auf Mittwoch (2.00 Uhr MEZ) in Kingston gegen Curacao einen Heimsieg, um ihre zweite WM-Teilnahme nach 1998 zu fixieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

