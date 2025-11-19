Zwergstaat Curacao fährt zur WM

Der karibische Zwergstaat Curacao hat sich sensationell für die Fußball-WM qualifiziert und damit einen Rekord aufgestellt.

Noch nie hat ein Land mit weniger Einwohnern das Ticket zur Weltmeisterschaft gelöst. Ein 0:0 in Jamaika reichte der kleinen Inselnation vor der Küste Venezuelas, um ungeschlagen Rang eins in der Gruppe B der CONCACAF-Qualifikation zu verteidigen und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren.

150.000 Einwohner

Dabei konnte Trainer Dick Advocaat nicht einmal dabei sein, weil der Niederländer aus familiären Gründen in seine Heimat gereist war. Curacao ist erstmals bei einer Fußball-WM dabei. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde zählte das Land im Jänner 156.115 Einwohner - nicht einmal halb so viele wie Island, das sich 2018 als bisher kleinster FIFA-Staat für eine WM qualifizieren konnte.

© GEtty

Neben Curacao lösten auch zwei weitere CONCACAF-Teams das Ticket zur Weltmeisterschaft. Panama sicherte sich die zweite WM-Teilnahme nach 2018 durch ein 3:0 gegen El Salvador. Haiti gewann die Gruppe C durch ein 2:0 gegen Nicaragua und setzte sich gegen die favorisierten Teams aus Honduras und Costa Rica durch. Die bisher einzige WM-Teilnahme in der Geschichte Haitis war die WM 1974 in Deutschland.