Dieses virale Getränk macht wach und ist besonders gesund im Sommer

Ein Drink, der aussieht wie eine Sommerwolke, wach macht und noch gesund ist? Genau das steckt hinter dem viralen Cloud Coffee! Warum Kokoswasser und Espresso das perfekte Duo für heiße Tage sind – und wie Sie den Trend ganz einfach selbst mixen.

Es gibt Getränke, die sehen einfach nach Sommer aus. Und dann gibt es Getränke, die sehen nicht nur so aus, sondern tun auch richtig gut. Genau so ein Kandidat ist gerade überall in den sozialen Medien zu sehen – Cloud Coffee heißt der Trend, und der Name ist Programm: luftig, leicht, wachmachend. Und überraschend gesund.

Warum Cloud Coffee der perfekte Sommerdrink ist

Was steckt drin? Neben Koffein (ganz klar: wir brauchen Energie!) besteht die Basis dieses Drinks aus Kokoswasser – und das ist ein echter Gamechanger. Kokoswasser enthält viele Elektrolyte wie Kalium, Magnesium und Natrium – perfekt, wenn man bei sommerlichen Temperaturen schnell ins Schwitzen gerät. Es unterstützt den Flüssigkeitshaushalt, ist leichter als Saft, gesünder als Limo und kombiniert mit Kaffee? Eine erfrischende Überraschung!

Und dann kommt da noch der Espresso ins Spiel. Der sorgt – wie gewohnt – für den nötigen Koffein-Kick, ganz ohne Zuckerschock.

So geht Cloud Coffee – das Rezept

© Getty Images

Sie brauchen:

2 Shots Espresso (am besten frisch gebrüht)

2 Teile Schlagobers (gerne auch pflanzlich, z. B. QimiQ vegan)

1 Teil Milch (klassisch oder vegan – ganz nach Geschmack)

Kokoswasser (ungesüßt!)

Optional: ein Schuss Vanille- oder Karamellsirup für die Süßen unter Ihnen

Eiswürfel

Milchschäumer oder Schneebesen (für die perfekte Cloud)

Und so wird’s gemacht:

Espresso, Obers und Milch (plus evtl. Sirup) in ein Gefäß geben Mit dem Milchschäumer schön cremig aufschäumen, bis sich eine fluffige, fast wolkenartige Konsistenz ergibt – daher der Name In ein großes Glas Eiswürfel geben, dann das Kokoswasser eingießen – etwa bis zur Hälfte des Glases Zum Schluss vorsichtig die cremige Kaffeemischung oben drauf gießen

Voilà: Ihre persönliche, trinkbare Sommerwolke ist fertig!

Cloud Coffee = Sommer zum Schlürfen

Also, vergessen Sie Energydrinks und heiße Cappuccinos bei 30 Grad – Cloud Coffee ist der neue Sommerstar in der Tasse (oder im Glas). Und das Beste: Sie können ihn jederzeit selbst mixen – ganz ohne Barista-Diplom.

Cheers – und immer schön fluffig bleiben!