Vergesst München! Diese Städte sind 2025 Europas Bier-Hotspots

Sie lieben gutes Bier und sind bereit für eine Reise mit Geschmack? Diese europäischen Städte haben 2025 mehr zu bieten als schöne Altstädte und Sehenswürdigkeiten. Welche Orte echte Bier-Highlights sind, erfahren Sie hier – und die Überraschung ist garantiert!

Wer bei Bier nur an Deutschland und Tschechien denkt, sollte mal einen Blick auf die Top 10 der besten Bierstädte Europas 2025 werfen. Der britische Reiseveranstalter Riviera Travel hat sich durch Brauereien, Bars und Bierpreise gewühlt – und das Ergebnis ist ziemlich überraschend.

© Getty Images

Denn nicht München, nicht Brüssel und nicht Dublin landen ganz oben. Madrid steht plötzlich ganz an der Spitze. Ja, richtig gelesen: Spanien, das Land von Rioja, Sangria und Cava, hat sich heimlich still und hopfig zur Bierhochburg gemausert.

1. Madrid

Wenn Sie glauben, in Madrid trinkt man nur Wein – dann kennen Sie die neue Bierkultur noch nicht. 23 Brauereien und über 300 Bars und Pubs machen Spaniens Hauptstadt zur besten Bierstadt Europas laut Riviera Travel. Die Craft-Bier-Szene wächst rasant, Bierfestivals schießen wie Pilze aus dem Boden, und der Pubcrawl durch Malasaña oder Lavapiés ist nicht nur für Tourist:innen ein Erlebnis.

© Getty Images

2. Prag

Klar, Tschechien ohne Bier wäre wie ein Bierglas ohne Inhalt. In Prag fließt der Gerstensaft quasi durch die Adern der Stadt – und das zum Schnäppchenpreis von rund 2,32 Euro pro Pint. Die Heimat des weltberühmten Pilsner Urquell bietet nicht nur große Traditionsbrauereien, sondern auch jede Menge charmante Mikrobrauereien. Und wer sein Bier mit Aussicht genießen will: Ab in den Letná-Park – dort wartet einer der schönsten Biergärten Europas.

© Getty Images

3. Rom

Auch Italien trinkt nicht mehr nur Chianti. In Rom sprudeln 18 Brauereien und über 400 Bars vor Kreativität. Von Pale Ale bis Sauerbier ist alles dabei – meist in stylischen Bars mit echtem Dolce-Vita-Flair. Ja, das Bier ist mit durchschnittlich 4,84 Euro pro Pint nicht ganz billig, aber der erste Schluck bei Sonnenuntergang am Tiber ist eh unbezahlbar.

© Getty Images

4. Barcelona

Mit sieben Brauereien und knapp 300 Bars hat sich Barcelona einen Platz in den Top 5 gesichert – und das vollkommen zurecht. Die Stadt verbindet mediterrane Leichtigkeit mit cooler Bierkultur. Hier trinkt man sein IPA am Strand, genießt Brauerei-Führungen in hippen Vierteln wie Poble Sec oder Raval und entdeckt, dass Spanien mehr kann als Estrella & Co.

© Getty Images

5. Paris & Budapest

In Paris ist Bier das neue Wein. 35 Brauereien, die höchste Zahl in dieser Liste, treffen auf 331 Bars – besonders in Vierteln wie Belleville oder Le Marais boomt die Mikrobrauerei-Szene. Der Preis? Nun ja: rund 6,78 Euro pro Pint – aber dafür bekommt man auch Hopfen mit Haute Couture.

© Getty Images

Budapest teilt sich den 5. Platz und punktet mit einer wachsenden Szene, stylischen Bars und soliden Preisen. Hier trifft alte Kaffeehauskultur auf moderne Braukunst – eine Kombi, die richtig gut funktioniert.

© Getty Images

Die weiteren Top 10 Bierstädte Europas 2025:

7. Mailand: Stylish, kreativ und mit wachsender Bierleidenschaft – hier trifft Mode auf Malz.

8. Lissabon: Sonne, Surfen, Super Bock – die perfekte Dreifaltigkeit für Bierfans.

9. Berlin: Natürlich darf die Hauptstadt nicht fehlen – hier gibt's Craft-Bier an jeder Ecke, vom Späti bis zur Brauerei im Hinterhof.

10. Istanbul: Noch klein, aber fein: Die Brauszene in Istanbul wächst und überrascht mit orientalisch inspirierten Bieren. Trend-Alarm!

Ob Sie auf Klassiker wie Pils stehen, auf fruchtige IPAs oder ausgefallene Brauexperimente – Europa hat 2025 mehr Bier-Vielfalt denn je. Und: Die spannendsten Städte liegen nicht unbedingt dort, wo man sie erwartet.