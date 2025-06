Die beste Brauerei der Welt kommt aus Österreich!

Ob beim Grillen im Sommer, in geselliger Runde auf der Terrasse oder als Feierabendbegleiter: Herr und Frau Österreicher lieben ihr Bier. Kein Wunder also, dass Österreich in Sachen Bier nicht nur beim Konsum, sondern auch bei der Qualität ganz vorne mitmischt.

Mit über 300 verschiedenen Biersorten, einer langen Brautradition und einer wachsenden Szene kleiner und großer Brauereien gehört Österreich zu den bierkulturellen Hochburgen Europas. Umso beachtlicher ist es, wenn sich ein österreichisches Unternehmen an die Weltspitze setzt. Genau das ist der Salzburger Privatbrauerei Stiegl gelungen. Beim internationalen Bierwettbewerb „Finest Beer Selection 2025“ wurde sie zur „Brauerei des Jahres international“ gekürt. So verlief der Bier-Wettbewerb Im Rahmen einer dreitägigen Blindverkostung wurden dabei insgesamt 852 Biere aus fast 20 Ländern von einer internationalen Fachjury mit 50 Bierexpert:innen bewertet. Anders als bei klassischen Wettbewerben geht es bei diesem Format nicht um einen Vergleich innerhalb von Bierkategorien, sondern um die individuelle sensorische Bewertung jedes einzelnen Biers. Nur jene, die einen Score von 90 oder mehr Punkten erreichen, schaffen es in die Auswahl. © Stiegl PR Lesen Sie auch Bis Ende August: Ottakringer Bierfest mit Yoga, Pub-Quiz & Konzerten Mit dem Ottakringer Bierfest öffnet Wiens größter Pop-up-Biergarten endlich wieder seine Tore, wenn die Brauerei von 26. Juni bis 29. August zur Sommerbühne wird.

Aperol Spritz war gestern! Im Sommer 2025 trinken wir Amalfi Spritz Der neue Trend-Cocktail bringt uns direkt an die Amalfiküste! Mit Limoncello, Prosecco und Minze zaubern Sie Bella Italia direkt ins Glas. Elf Biere von Stiegl prämiert Gleich elf Biere von Stiegl überzeugten die Jury. Den höchsten Wert erhielt das Reifebier „Wildshut Sonnenkönig Barrique XXIV“ mit 95 Punkten – gefolgt von der „Wildshut Bio Perlage“ und der „Stiegl-Weisse Naturtrüb“ mit je 93 Punkten. Auch die Klassiker Stiegl-Goldbräu, Stiegl-Hell, Stiegl-Pils und das Paracelsus Bio-Zwickl sowie mehrere kreative Hausbiere wie „Ginder“, „Rosamunde“ oder „Gipfelstürmer“ wurden ausgezeichnet. Für Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl ist das eine klare Bestätigung: „Dieses Ergebnis ist phänomenal und zeigt, dass unser Streben nach höchster Qualität ankommt.“ Die Auszeichnung gebühre dem gesamten Team, so Pöpperl. Mit elf prämierten Bieren und dem Titel „Brauerei des Jahres“ ist Stiegl endgültig in der internationalen Bier-Elite angekommen – und setzt der heimischen Bierkultur die Schaumkrone auf.