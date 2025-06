Bis Ende August: Ottakringer Bierfest mit Yoga, Pub-Quiz & Konzerten

Mit dem Ottakringer Bierfest öffnet Wiens größter Pop-up-Biergarten endlich wieder seine Tore, wenn die Brauerei von 26. Juni bis 29. August zur Sommerbühne wird.

Das Ottakringer Bierfest ist zurück! Von 26. Juni bis 29. August verwandelt sich die weltbekannte Brauerei im Herzen der Stadt wieder zur Sommerresidenz für alle, die gutes Bier und ebenso gute Gesellschaft schätzen. Neun Wochen lang sorgen mehr als 20 frisch gezapfte Biersorten, vielfältige Kulinarik, Live-Musik und zahlreiche Attraktionen für Unterhaltung vom Feinsten.

© Ottakringer

Seit 13 Jahren schon steht das Ottakringer Bierfest für authentisches Brauereigefühl mit einem Sommerprogramm, das in der Hauptstadt einzigartig ist. So dürfen sich die Besucher auch heuer auf ein tolles Wochenprogramm freuen: mit Bier-Yoga (dienstags), Bierkistlsingen (mittwochs), Live-Musik (freitags) und dem Pubquiz (samstags).

© Ottakringer

Zahlreiche Pop-up-Events sorgen zusätzlich für Überraschungen – und auch an die kleinen Gäste ist gedacht: Die Hüpfburg lädt zum Toben ein, während die Großen den Sommer bei einem kühlen Bier und lauen Abendstunden genießen.

© Ottakringer

Los geht’s am Donnerstag, den 26. Juni, mit einer feierlichen Eröffnung: Um 18:30 Uhr erfolgt der traditionelle Fassanstich. Danach sorgt die Band GOT'YA mit Live-Musik für die passende Stimmung zum Start in neun Wochen, in denen Sommervibes, gute Stimmung und frisch gezapftes Bier ganz oben stehen. Der Eintritt ist frei.