Die besten Adventkalender 2025: Es muss nicht immer nur Schokolade sein!

Von handgemachten Pralinen über fruchtige Marmeladen und aromatische Gewürze bis hin zu edlen Weinen und duftenden Tees – diese Adventkalender beweisen, dass kulinarische Vorfreude auf Weihnachten viele Geschmacksrichtungen hat.

Wenn der Duft von Zimt und Vanille durch die Luft zieht, Kerzenschein die Abende wärmt und das Christkind schon heimlich durchs Fenster lugt – dann beginnt sie wieder: die schönste Zeit des Jahres! Und wie ließe sich das Warten besser versüßen als mit einem Adventkalender, der jeden Tag ein kleines Stück Glück bereithält? Ob süße Handwerkskunst, fruchtige Überraschungen, würzige Entdeckungen oder edle Tropfen – diese Food-Adventkalender machen aus jedem Türchen einen besonderen Moment der Vorfreude.

1. K.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner – Süße Vorfreude in XXL

© Zauner

Aus der k.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner in Bad Ischl kommt ein Adventkalender, der die Tradition der kaiserlichen Confiseriekunst zelebriert. Fünf Varianten stehen zur Auswahl – alle gefüllt mit handgemachten Pralinen, Trüffeln, Nougatschichten und zart überzogenen Lebkuchen. Jedes Türchen offenbart ein Stück österreichischer Handwerkskunst, liebevoll verpackt und mit festlichen Details verziert.

Ein ganz besonderes Highlight: der legendäre Zaunerstollen, der heuer seinen 120. Geburtstag feiert, und das charmante „Nestroy-Semmerl“ – kleine Kunstwerke, die Weihnachten nach Zauner schmecken lassen.

2. STAUD’S Wien – Vielfalt im Glas

© Stauds

Der STAUD’S Adventkalender bringt die ganze Vielfalt der Marmeladenwelt in eine ikonisch achteckige Verpackung, geschmückt mit Wiener Sehenswürdigkeiten. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Mini-Glas (36/37 g) voll süßer Überraschungen – von Klassikern bis zu exotischen Sorten, die man sonst selten auf dem Frühstückstisch findet. Plus: Der Kalender schenkt nicht nur Gaumenfreude, sondern tut auch Gutes: Im Vereinsbüro „Unser Stephansdom“ am Stephansplatz kommt der Verkaufserlös direkt dem Verein zugute.

3. WEIN & CO – 24 Tage edler Tropfen

© Wein & Co

Für alle, die lieber den Korken knallen lassen: Der WEIN & CO Adventkalender ist ein Fest für Weinliebhaber. Hinter 24 Türchen warten sorgfältig abgefüllte 187-ml-Fläschchen mit Spitzenweinen aus Österreich. Dank der Abfüllung unter Argon-Gas bleibt jeder Wein perfekt erhalten, bis das Türchen geöffnet wird. Ob Blindverkostung oder Genuss mit QR-Code-Infos – hier wird jeder Adventabend zum stilvollen Tasting-Erlebnis. Preis: 229 Euro.

4. Berger Feinste Confiserie – Bio, schön und sündhaft gut

© Berger Feinste Confisierie

Die Confiserie Berger bringt gleich mehrere Varianten ihres Schoko-Adventglücks heraus – allesamt in liebevoll gestaltetem Design und selbstverständlich in Bio-Qualität.

Bio Kids Adventkalender: 24 Vollmilchschoko-Naps, die Kinderherzen höherschlagen lassen – fröhlich, fair und einfach köstlich.

Bio „Stille Nacht“ Adventkalender: Eine Hommage an die berühmteste Weihnachtsmelodie der Welt. Hinter dem Motiv der Stille-Nacht-Kapelle verbergen sich 24 Pralinenkreationen von Weißer Orange bis Edelbitter-Amarena – Genuss und Kunst vereint.

Bio Motiv Adventkalender: Für alle, die sich durch zartschmelzende Pralinen und nussige Kreationen schlemmen möchten. Ob Vollmilch-Nougat, Pistazienmarzipan oder Kokosbusserl – hier steckt pure Weihnachtsfreude hinter jedem Türchen.

5. Just Spices – Würzig durch den Advent

© Just Spices

Für alle, die statt Schokolade lieber mit Geschmack experimentieren, ist der Just Spices Adventskalender genau das Richtige. Mit 20 Probiertütchen, 4 hochwertigen Gewürzdosen und einer Überraschung in Form eines Gutscheins ist er die perfekte Wahl für Einsteiger und Gewürzprofis gleichermaßen. Neben beliebten Klassikern und saisonalen Mischungen feiern zwei brandneue Gewürze ihre exklusive Premiere – und sogar eine eigens kreierte Mischung eines Content Creators wartet hinter einem der Türchen. Ob süß, herzhaft oder weihnachtlich-aromatisch: Dieser Kalender bringt Schwung in jede Küche. Preis: 39,99 Euro.

6. Sonnentor – Tee, Tradition und digitale Überraschungen

© Sonnentor

Hinter jedem der 24 Türchen verbirgt sich eine neue, wohlduftende Teespezialität, die Körper und Seele wärmt. Doch Sonnentor denkt weiter: Mit liebevollen digitalen Extras wird das tägliche Teeritual zum Erlebnis – ob beim virtuellen Teesammeln, beim Spielen oder beim digitalen Nikolaus-Feature. Die innovative Faltung macht den Kalender zu einem echten Hingucker – aufgeklappt wird er zum stimmungsvollen Advent-Dekorationsstück. Eine charmante Verbindung von Tradition, Nachhaltigkeit und moderner Kreativität.