Keine Fehlkäufe: So erwischen Sie IMMER die besten Mandarinen

Die kalte Jahreszeit ist da und mit ihr die Mandarinen-Zeit! Die saftigen Früchte liefern uns nicht nur eine ordentliche Portion Vitamin C, sondern schmecken auch köstlich. Doch nur, wenn wir auch ein reifes Exemplar erwischt haben. Deshalb sollten Sie auf folgende Merkmale achten.

Jeder liebt Mandarinen: Sie sind leicht zu schälen, perfekt für den Snack zwischendurch und ideal für alle, die sich in der kalten Jahreszeit etwas Gutes tun wollen. Doch wer kennt es nicht: Man freut sich auf den frischen, süßen Geschmack und beißt dann in eine Mandarine, die entweder trocken oder viel zu sauer ist. Damit Ihnen dieses Missgeschick nie wieder passiert, zeigen wir Ihnen, wie Sie beim nächsten Einkauf garantiert die besten Mandarinen finden.

Das Gewicht macht den Unterschied

Verlassen Sie sich auf Ihre Sinne! Mandarinen, die sich schwer für ihre Größe anfühlen, sind in der Regel die besten. Warum? Je schwerer die Frucht, desto mehr Saft steckt drin! Leichte Mandarinen hingegen können schnell trocken und weniger aromatisch sein.

Der Geruchstest

Schnuppern Sie an der Mandarine! Riecht sie frisch und intensiv nach Zitrusfrüchten? Dann haben Sie eine gute Wahl getroffen! Wenn sie keinen Duft abgibt, könnte sie unreif sein oder schon zu lange im Regal liegen.

So muss die Schale sein

Schauen Sie sich die Schale genau an: Sie sollte glatt und prall wirken, ein tiefes, sattes Orange ist der perfekte Farbton. Mandarinen mit grünen Stellen oder weichen Druckstellen sollten Sie meiden. Diese Zeichen deuten entweder auf Überreife oder beginnende Fäulnis hin.

Pro-Tipp: Drücken Sie leicht auf die Schale. Wenn sie nachgibt, ist das oft ein Hinweis darauf, dass die Mandarine schon etwas zu lange gelagert wurde. Eine frische Mandarine bleibt fest und straff und fühlt sich richtig knackig an.

Der Abrisspunkt

Der Abrisspunkt ist die Stelle, an der die Mandarine vom Baum getrennt wurde. Achten Sie darauf, dass dieser Punkt weiß und weich aussieht. Ein brauner Abrisspunkt hingegen kann ein Warnsignal sein, dass die Frucht bereits zu altern beginnt und die Fruchtkammern anfangen auszutrocknen.

Frische durch Blätter

Mandarinen, die noch ihre Blätter am Stiel haben, sind in der Regel frischer als solche ohne. Besonders gut sind Mandarinen mit sattgrünen und flexiblen Blättern. Allerdings sollten Sie wissen, dass Blätter empfindlich auf Lagerung reagieren können. Wenn die Blätter also schon etwas angetrocknet sind, ist das kein Grund zur Sorge, die Mandarine ist trotzdem frisch.

Tipp für saure Mandarinen

Haben Sie schon einmal eine Mandarine gekauft, die im Geschmack eher sauer als süß war? Keine Sorge, es gibt einen einfachen Trick, wie Sie diese Mandarinen in nur zehn Minuten süßer machen können: Legen Sie die Frucht in warmes Wasser für 10 Minuten. Der Zuckergehalt wird so erhöht und die Mandarine schmeckt süßer!