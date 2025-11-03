Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!

Herbstzeit ist Kürbiszeit – aber langweilige Rezepte? Nicht mit uns! Entdecken Sie drei kreative Kürbisgerichte, die Sie garantiert noch nicht kennen: cremige Feta-Pasta, gefüllter Airfryer-Kürbis und ein geniales Kürbis-Fondue. Schnell, lecker und unwiderstehlich!
Herbstzeit ist Kürbiszeit! Klar, Kürbissuppe kennt jeder – aber wie wäre es mal mit kreativen Varianten, die einfach, lecker und richtig wow sind? Hier kommen drei Rezepte, die Kürbis von einer ganz neuen Seite zeigen.
Kürbis-Feta-Pasta
Zutaten (für 4–5 Portionen):
- Nudeln Ihrer Wahl
- 200 g Feta
- 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
- 2 rote Zwiebeln
- 200 g Cherrytomaten
- 1 Knoblauchknolle
- 2 EL Olivenöl
- Frische Rosmarinzweige
- Gewürze: Curry, Paprika edelsüß, Thymian, Salz, Pfeffer
- Etwas Nudelwasser
Zubereitung:
- Kürbis waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.
- Zwiebeln grob schneiden.
- Kürbis, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch (gepresst), Rosmarin, Olivenöl und Gewürze in einer Auflaufform vermengen.
- Feta obenauf legen.
- Bei 180 °C ca. 30–35 Minuten backen.
- Nudeln kochen, etwas Nudelwasser aufheben.
- Gebackenes Gemüse mit Feta und etwas Nudelwasser im Mixer pürieren, bis eine cremige Soße entsteht.
- Mit Parmesan und frischen Kräutern abschmecken.
Gefüllter Airfryer-Kürbis
Zutaten (für 2 Portionen):
- 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
- 250 g Hackfleisch oder veganes Hack
- 1 kleine Zwiebel
- 2 Karotten
- 2 Selleriestangen
- 2 große Tomaten
- 2 EL Tomatenmark
- 1 EL Olivenöl
- 50–70 g Mozzarella (gerieben oder gewürfelt)
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Kürbis waschen, Deckel abschneiden, entkernen.
- Kürbis mit Deckel 15 Minuten bei 180 °C in den Airfryer geben.
- Zwiebel, Karotten, Sellerie und Tomaten fein würfeln.
- Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln glasig anbraten.
- Hackfleisch dazugeben und krümelig braten.
- Gemüse und Tomatenmark hinzufügen, 5 Minuten mitrösten.
- Hack-Gemüse-Mischung in die Kürbishälften füllen, leicht andrücken.
- Mozzarella darüber streuen.
- Bei 150 °C ca. 15 Minuten im Airfryer backen, bis Kürbis weich und Käse geschmolzen ist.
Kürbis-Fondue
Zutaten:
- 1 Kürbis
- Käse nach Wahl (klassisch oder vegan)
- 1–2 EL Olivenöl
- Gewürze nach Wahl (z. B. Rosmarin, Salbei)
Zubereitung:
- Kürbis waschen, Deckel abschneiden und aushöhlen.
- Kürbis samt Deckel 20 Minuten bei 180 °C backen.
- Käse, Olivenöl und Gewürze in den Kürbis geben.
- Weitere 20–30 Minuten backen, bis der Käse cremig zerläuft.
- Deckel zum Servieren wieder auflegen.
- Mit Toast, Baguette oder Gemüse zum Dippen genießen.
Kürbis kann viel mehr als Suppe! Ob cremige Pasta, gefüllter Airfryer-Kürbis oder cremiges Fondue – diese Rezepte sind einfach, schnell und richtig lecker. Probieren Sie sie aus und bringen Sie etwas Abwechslung auf den Herbsttisch