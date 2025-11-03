Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!

Kürbis-Check: So erkennen Sie das beste Exemplar im Supermarkt Der Herbst ist die Zeit der Kürbisse! Sie finden sich jetzt überall in den Supermärkten und auf den Kürbishöfen. Doch wie erkennt man immer das perfekte Exemplar? Wir zeigen Ihnen, mit welchen Tricks Sie immer den besten Kürbis für Ihre herbstlichen Lieblingsgerichte erwischen.