Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!
Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!

03.11.25, 12:41
Herbstzeit ist Kürbiszeit – aber langweilige Rezepte? Nicht mit uns! Entdecken Sie drei kreative Kürbisgerichte, die Sie garantiert noch nicht kennen: cremige Feta-Pasta, gefüllter Airfryer-Kürbis und ein geniales Kürbis-Fondue. Schnell, lecker und unwiderstehlich!

Herbstzeit ist Kürbiszeit! Klar, Kürbissuppe kennt jeder – aber wie wäre es mal mit kreativen Varianten, die einfach, lecker und richtig wow sind? Hier kommen drei Rezepte, die Kürbis von einer ganz neuen Seite zeigen. 

Kürbis-Feta-Pasta

Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!
Zutaten (für 4–5 Portionen):

  • Nudeln Ihrer Wahl
  • 200 g Feta
  • 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
  • 2 rote Zwiebeln
  • 200 g Cherrytomaten
  • 1 Knoblauchknolle
  • 2 EL Olivenöl
  • Frische Rosmarinzweige
  • Gewürze: Curry, Paprika edelsüß, Thymian, Salz, Pfeffer
  • Etwas Nudelwasser 

Zubereitung:

  1. Kürbis waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.
  2. Zwiebeln grob schneiden.
  3. Kürbis, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch (gepresst), Rosmarin, Olivenöl und Gewürze in einer Auflaufform vermengen.
  4. Feta obenauf legen.
  5. Bei 180 °C ca. 30–35 Minuten backen.
  6. Nudeln kochen, etwas Nudelwasser aufheben.
  7. Gebackenes Gemüse mit Feta und etwas Nudelwasser im Mixer pürieren, bis eine cremige Soße entsteht.
  8. Mit Parmesan und frischen Kräutern abschmecken. 

Gefüllter Airfryer-Kürbis

Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!
Zutaten (für 2 Portionen):

  • 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
  • 250 g Hackfleisch oder veganes Hack
  • 1 kleine Zwiebel
  • 2 Karotten
  • 2 Selleriestangen
  • 2 große Tomaten
  • 2 EL Tomatenmark
  • 1 EL Olivenöl
  • 50–70 g Mozzarella (gerieben oder gewürfelt)
  • Salz & Pfeffer 

Zubereitung:

  1. Kürbis waschen, Deckel abschneiden, entkernen.
  2. Kürbis mit Deckel 15 Minuten bei 180 °C in den Airfryer geben.
  3. Zwiebel, Karotten, Sellerie und Tomaten fein würfeln.
  4. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln glasig anbraten.
  5. Hackfleisch dazugeben und krümelig braten.
  6. Gemüse und Tomatenmark hinzufügen, 5 Minuten mitrösten.
  7. Hack-Gemüse-Mischung in die Kürbishälften füllen, leicht andrücken.
  8. Mozzarella darüber streuen.
  9. Bei 150 °C ca. 15 Minuten im Airfryer backen, bis Kürbis weich und Käse geschmolzen ist. 

Kürbis-Fondue

Drei Kürbisrezepte, die Sie GARANTIERT noch nicht kennen!
Zutaten:

  • 1 Kürbis
  • Käse nach Wahl (klassisch oder vegan)
  • 1–2 EL Olivenöl
  • Gewürze nach Wahl (z. B. Rosmarin, Salbei) 

Zubereitung:

  1. Kürbis waschen, Deckel abschneiden und aushöhlen.
  2. Kürbis samt Deckel 20 Minuten bei 180 °C backen.
  3. Käse, Olivenöl und Gewürze in den Kürbis geben.
  4. Weitere 20–30 Minuten backen, bis der Käse cremig zerläuft.
  5. Deckel zum Servieren wieder auflegen.
  6. Mit Toast, Baguette oder Gemüse zum Dippen genießen. 

 

Kürbis kann viel mehr als Suppe! Ob cremige Pasta, gefüllter Airfryer-Kürbis oder cremiges Fondue – diese Rezepte sind einfach, schnell und richtig lecker. Probieren Sie sie aus und bringen Sie etwas Abwechslung auf den Herbsttisch

