Thiem überrascht mit komplett neuem Look

Kaum wiederzuerkennen: Dominic Thiem trägt jetzt Brille.

Neue Liebe, neuer Look: Mit Freundin Lili Paul an seiner Seite hat Tennis-Ass Dominic Thiem wohl auch seinen Style geändert. Auf Instagram zeigt er sich nun mit Hipster-Brille und pinkem Shirt.

© Screenshot Instagram

Erst Anfang Jänner hatten Thiem und die Roncalli-Tochter ihr Liebesglück offiziell gemacht, indem die beiden zeitgleich auf Instagram ein Pärchen-Foto posteten. Auch auf seinem Blog äußerste sich der Tennis-Profi über seine neue Liebe: „Lili und ich haben uns in Wien erstmals getroffen. Wir verstehen uns gut, können viel miteinander lachen und genossen bisher die wenigen gemeinsamen Tage“.

Derzeit muss Thiem jedoch ohne seine neue Liebe auskommen. Das Tennis-Ass befindet sich derzeit in Australien in Quarantäne und bereitet sich auf das Majorturnier vor, das am 8. Februar beginnt.