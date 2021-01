Bei dem Show-Turnier in Adelaide konnten knapp 5000 Zuschauer der Exhibition Thiem gegen Nadal bestaunen.

Die Atmosphäre vor den Australian Open könnte besser nicht sein. Die große Erleichterung, endlich wieder vor vollem Haus spielen zu können und auch die zweiwöchige Isolierung hinter sich zu haben, war den Spielern anzumerken - und auch die Fans genießen die lockere Atmosphäre. "Es war ein sehr hartes Jahr für alle. Ich glaube, heute ist es Zeit, Australien dankbar zu sein, für alles, was ihr für uns getan habt. Es war wirklich eine Freude für uns, seit fast einem Jahr wieder vor vollem Haus zu spielen", erklärte Thiem auf dem Court.

Champagner und Snacks für das Publikum

Die Bilder aus Adelaide sind einfach nur schön! Der rund 4000 Zuschauer fassende Centre Court des Memorial Drive Park ist fast ausverkauft, die Fans feiern bei bestem Wetter ein Tennis-Fest, machen sogar Selfies mit den Stars um Serena Williams (39) und Novak Djokovic (33). Im VIP-Bereich hinter Thiems Bank wird mal schön ein Gläschen Sekt gezwitschert. Herrlich.

Möglich macht das die entspannte Corona-Lage in Australien. Am Freitag wurden dort (25,3 Millionen Einwohner) gerade mal fünf Neuinfektionen registriert, die Zahl der Erkrankten pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei 0,2. Um das nicht zu gefährden, mussten die für die Australian Open gekommenen Profis nach ihrer Einreise zwei Wochen in Quarantäne.