Klima-Kleber sorgen wieder für Verkehrs-Chaos in Wien

Aktivisten der Letzten Generation blockierten heute die A23 und die Kreuzung Matzleinsdorfer Platz

Es kam im Frühverkehr zu erheblichen Verzögerungen. “Heute steht die Autobahn still - so wie auch die Klimapolitik dieser Regierung still steht”, betonte Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27). Zwei Menschen haben sich auf das Dach eines Autos betoniert, weitere neun haben sich an das Auto bekettet. Mehrere Menschen befestigten sich zudem an der Fahrbahn. Die Polizei beginnt mit der Räumung.

KLIMAPOLITIK STEHT STILL ???? A23 STEHT STILL ‼️⁰



Wir rasen mitten in die Klimakatastrophe, uns wird eine lebenswerte Zukunft verwehrt.

Die Regierung will weder auf die Menschen in diesem Land hören, noch hält sie ihre eigenen Versprechen.

???????? Klimaschutz in die Verfassung! pic.twitter.com/f6mwoX97Xw — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 8, 2024

“Schon als ich ein Kind war, habe ich in der Schule über die Erderhitzung gelernt. Damals dachte ich noch, die Erwachsenen werden’s schon richten”, erinnerte sich Iris Kolakrik (25), die Lebensmittel- und Biotechnologie studiert und sich mit Sekundenkleber an der Fahrbahn befestigt hatte. “Jetzt bin ich selbst erwachsen und wir rasen mitten in die Klimakatastrophe, weil genau nichts gerichtet wurde. Mir wird schlicht eine lebenswerte Zukunft verwehrt.”

© Letzte Generation ×

© Letzte Generation ×

Weitere Infos folgen