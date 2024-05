Klima-Kleber wecken Kanzler um 4:30 Uhr auf

In den frühen Morgenstunden haben Aktivisten der Letzten Generation in drei Gruppen in den Straßen Hietzings protestiert und mit Lärm auf sich aufmerksam gemacht.

Die Aktivisten sangen und schlugen auf Töpfe, um die Forderung nach Klimaschutz in der Verfassung zu bekräftigen. “Wir sind der Feueralarm einer schlafenden und verdrängenden Gesellschaft”, erklärte Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27). ???? AUFWACHEN @karlnehammer



Trotz der drohenden Klimakatastrophe schläft die Welt. Allen voran unser Bundeskanzler. Dürren, Waldbrände, Ernteausfälle – deshalb haben wir ihn heute in den Morgenstunden in seinem Wohnbezirk mittels Lärmen aufgeweckt.#letztegeneration #A22Network pic.twitter.com/8rIzkP0O0W — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 7, 2024



"Wenn das Haus brennt und die Menschen schlafen, rettet der Feueralarm ihnen das Leben. In dieser Metapher ist unser Planet das brennende Haus, während die Menschheit tief und fest schläft. Wir sind der Feueralarm – ein nicht immer willkommener, aber unverzichtbarer Warner", sagt Pressesprecherin Anna Freund (23). „Niemand würde den Klang eines Feueralarms ignorieren und einfach weiterschlafen. Wir rufen die Verantwortlichen auf, endlich zu handeln, bevor es zu spät ist."