"Plötzlich machte es einen Knall und über meinen Kopf flogen die Scherben." So schildert der Betroffene die Stein-Attacke auf seinen Pkw. Die Polizei ermittelt.

NÖ. Der Vorfall ereignete sich am Samstag auf der A 3 im Bereich Pottendorf, als ein A-Klasse-Mercedes mit Panoramadach in Richtung Burgenland fuhr. Am Steuer: ein Niederösterreicher, der mit einer Beifahrerin unterwegs war.

Zum Glück blieb der Lenker beim Aufprall des Stein besonnen, schreckhaftere könnten ein Unfall bauen. Mit Toten und Verletzten. Noch ist unklar, wer den Stein von einer Feldwegbrücke auf die Autobahn hinunter geworfen hat, Personen konnten keine beobachtet werden. Der Vorfall wurde bei der Polizei in Pottendorf gemeldet, die Ermittlungen gegen unbekannt laufen.