Erster bemannter Starliner-Flug auf 17. Mai verschoben

Startversuch am Montag scheiterte an neuem technischem Problem

Der Start der ersten bemannten Mission der Starliner-Raumkapsel des US-Konzerns Boeing ist auf Mitte Mai verschoben worden. Der Starliner soll frühestens am 17. Mai um 18.16 Uhr (Ortszeit, 00.16 Uhr MESZ am 18. Mai) abheben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag (Ortszeit) mit. Der für den späten Montagabend (Ortszeit) geplante Aufbruch der Starliner-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS musste wegen eines neuen technischen Problems verschoben werden.

Nur zwei Stunden vor dem geplanten Start wurde die Mission abgebrochen, die Raumfahrer Butch Wilmore und Suni Williams saßen bereits angeschnallt in ihren Sitzen.

Das Starliner-Programm hatte in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Rückschlägen und Verzögerungen hinnehmen müssen. Bei einem unbemannten Testflug 2019 erreichte die Kapsel wegen eines Software-Fehlers nicht die geplante Flugbahn und musste zur Erde zurückkehren, ohne die ISS erreicht zu haben.

2021 musste ein Start wegen blockierter Ventile verschoben werden. Im Mai 2022 erreichte der Starliner schließlich in einem unbemannten Flug erstmals die ISS. Wegen verschiedener Probleme verzögerte sich der erste bemannte Flug anschließend jedoch immer wieder.