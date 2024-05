Bekannter Flugzeugbauer hebt ab

Boeing will ein Raumschiff zur ISS schicken. Zusammen mit der NASA arbeitete der Flugzeughersteller die vergangenen Jahre an der Rakete, die Astronauten zur ISS bringen soll.

Jahrelang entwickelten Boeing und die NASA das Starliner-Raumschiff, um damit zur Internationalen Raumstation (ISS) zu fliegen. Nun soll der Starliner, so der Name der Rakete, endlich von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida abheben. Die Mission markiert offiziell den Beginn der Astronautenmission von Boeing mit Besatzung.

Morgen um 04.34 Uhr mitteleuropäische Zeit, 22.34 Ortszeit, sollen die NASA-Astronauten Butch Wilmore und Sunny Williams zur ISS aufbrechen. Der morgige Start ist ein Testflug für den Starliner, das sechste bemannte Raumschiff, das von oder für die NASA geflogen wird. Sollte die Mission erfolgreich sein, planen NASA und Boeing im kommenden Jahr die erste operative Starliner-Mission zur ISS zu fliegen.

Starline: Astronauten sollen auf Raumschiff leben und arbeiten

Sollte der morgige Flug in Sachen Start, Landung und Flug erfolgreich sein, wird die Besatzung des Schiffes auch an wichtigen Weltraumexperimenten auf der ISS teilnehmen. Zudem wird die Crew untersuchen, wie es ist, im Weltraum im Starliner zu leben und zu arbeiten.

Die Besatzung wird etwa eine Woche im Weltraum verbringen, bevor sie im Südwesten der USA landet. Bei einem früheren Testflug des Unternehmens landete die Rakete in New Mexiko.