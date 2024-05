oe24.TV startet ab 15. Mai 2024 die EU-Duelle

Mehr als 100 Stunden zur EU-Wahl – Große Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten am 4. Juni 2024

Ab Mittwoch, den 15. Mai, startet oe24.TV mit den Duellen aller Spitzenkandidaten der EU-Wahl. Zwei Wochen lang sendet oe24.TV täglich um 21 Uhr ein neues EU-Wahl-Duell. Den Auftakt machen am 15. Mai ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

Zusätzlich zeigt oe24.TV bereits ab 13. Mai täglich um 18.30 Uhr den Wahl-Insider: oe24-Chefredakteur Niki Fellner, Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel und die oe24-Politik-Redaktion liefern täglich die spannendsten Insider-News zur EU-Wahl – live aus dem oe24-Newsroom.

Jeden Donnerstag um 21 Uhr gibt es die EU-Wahl-Umfrage der renommierten Lazarsfeld Gesellschaft mit Prof. Werner Beutelmeyer.

Ab 29. Mai lädt oe24.TV alle Spitzenkandidaten der Parteien noch einmal zum großen Einzelinterview ins Studio ein (Ausstrahlung jeweils um 21 Uhr).

Am Dienstag, 4. Juni, findet dann die große Elefantenrunde mit allen EU-Spitzenkandidaten auf oe24.TV statt.

Und am Wahlwochenende des 8. und 9. Juni berichtet oe24.TV bereits ab Samstagfrüh (!) live von der EU-Wahl. Das ganze Wochenende wird auf oe24.TV zum großen EU-Wahl-Marathon – mit allen Interviews, den Abschlussveranstaltungen der Parteien, den letzten Umfragen und Experten-Analysen. Am Wahlsonntag (9. Juni) ist oe24.TV bereits ab 5 Uhr Früh durchgehend live bis 24 Uhr auf Sendung – also 19 Stunden lang. Insgesamt berichtet oe24.TV mehr als 100 (!) Stunden über die EU-Wahl.

oe24 CEO Niki Fellner freut sich auf ein spannendes Wahl-Monat auf oe24.TV: „Wir sind bereits jetzt in Vorbereitung auf die bevorstehende EU-Wahl und wollen unseren oe24.TV ZuseherInnen eine umfassende Berichterstattung bieten, mit den Spitzenkandidaten aller Parteien und einer gewohnt kritischen und unabhängigen Berichterstattung mit allen wichtigen Wahlkampf-Themen.“