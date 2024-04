Voyager 1 sendet wieder Daten: NASA-Team feiert nach monatelangem Rätselraten

Voyager 1, die legendäre Sonde der NASA, meldet sich nach einer Datendurststrecke endlich zurück! Seit November herrschte Funkstille, doch jetzt liefern die Onboard-Systeme wieder brauchbare Infos.

Was war das Problem? Im März dieses Jahres bestätigte das Ingenieurteam am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien, dass Voyager 1 einen Schlag erlitten hatte. Ein Chip im Flugdaten-Subsystem, verantwortlich für die Datenverpackung, spielte nicht mehr mit. Das bedeutete, dass die gesammelten Daten nutzlos waren. Doch die schlauen Köpfe fanden einen Ausweg. Anstatt den fehlerhaften Chip zu reparieren, verteilten sie den Code in kleine Stücke und verfrachteten sie an verschiedene Stellen im Speicher. Klingt kompliziert? Ist es auch!

Das große Wiedersehen: Endlich kamen am 20. April gute Nachrichten vom Voyager-Team im Jet Propulsion Laboratory der NASA. Nach fünf langen Monaten hörten sie das ersehnte Lebenszeichen von Voyager 1. Der modifizierte Code war erfolgreich übertragen worden - ein Grund zum Feiern!

Was kommt als nächstes? Die Ingenieure werden weiter am Code schrauben, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Voyager 2 hingegen surft weiterhin durch den Kosmos, ohne Probleme. Seit über 46 Jahren unterwegs, ist das Duo der Voyager-Sonden ein echter Rekordbrecher. Vor ihrer interstellaren Reise erkundeten sie Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun - und wer weiß, was als nächstes kommt?