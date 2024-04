Überlebt: Vom Tornado in die Luft geschleudert

Zwei Brüder wurden von einem Tornado überrascht und wild durch die Luft geschleudert - wie durch ein Wunder überlebten die beiden die Katastrophe.

Im Zuge der verheerenden Unwetter in den USA, die am Wochenende eine Spur der Verwüstung hinter sich ließen, kam es zu einer unglaublichen Begebenheit. Roger Slatten teilte sich mit Gattin Lindy und seinem Bruder Royce ein Haus nahe Omaha, Nebraska, das am Freitag von einem Tornado heimgesucht wurde.

Tornado riss Dach fort

Während Lindy noch in der Arbeit war, fuhr Roger gerade nach Hause. Als er von dem herannahenden Wirbelsturm erfuhr, rief er Royce an, der sich die beiden Hunde schnappen und im Keller verschanzen sollte. Zu Hause angekommen, ging aber alles plötzlich ganz schnell. Noch während sie nach den Vierbeinern suchten, traf der Tornado mit über 200 km/h das Haus und riss das Dach fort.

Brüderpaar durch die Luft gewirbelt

"Noch nie habe ich einen Wirbelwind tun sehen, was er hier getan hat", ist Roger noch heute fassungslos. Während er vom Tornado fortgerissen wurde, blieb er bei Bewusstsein. Sekunden später, die sich wie Minuten angefühlt hatten, lag er auf seinem Grundstück und wurde von Schutt überhäuft. Kurz darauf fand er dort auch seinen Bruder und die beiden Hunde, die ebenfalls wie durch ein Wunder in dem Trümmerhaufen überlebt hatten.